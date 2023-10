Lokotka sice rychle vedla, jenže pak domácí nováček třemi góly skóre otočil. Česká Lípa snížila, ale nakonec nedosáhla ani na bod a prohrála 2:3. „Vstup do utkání nám vyšel, přišel rychlý gól. V polovině prvního poločasu jsme si bohužel vybrali hluchou pasáž, kde jsme inkasovali dvě branky. Jednu navíc po naší obrovské chybě. Ve druhém poločase jsme chtěli rychle srovnat, jenže se stal pravý opak a my dostali třetí gól. Zhruba od 70. minuty jsme byli více na míči a byli lepší. Jenže jsme dali pouze jeden gól. Ve třetí nastavené minutě jsme podle mě měli kopat jasnou penaltu, ta to celé zazdila. Nedá se nic dělat, teď máme doma Staré Splavy a chceme vyhrát. Je potřeba, abychom dohnali týmy, které jsou před námi,“ řekl Viktor Česenek, kapitán českolipské Lokomotivy, která je aktuálně na poslední místě západní skupiny I.B třídy.

„Získali jsme další domácí body, takže jsme spokojení. Výkon byl dobrý. Soupeř měl samé mladé bojovníky, kteří využili hned naší první chyby a dali gól. Ještě v prvním poločase se nám povedlo otočit výsledek na 2:1 a hned po přestávce jsme přidali třetí gól. Česká Lípa už pouze snížila na konci zápasu. Ještě se dožadovali penalty, ale nemyslím si, že to bylo na penaltu,“ zhodnotil zápas Milan Bergr, trenér Osečné.

Doksy po „výměně“ trenéra pookřály. Rozchod obou stran byl ve zlém

„Pro nás byly důležité góly na konci první a začátku druhé půle, které nám pomohly. Celkově to byl i na pohled pěkný fotbal, který byl bojovný. Štěstí bylo na naší straně a o gól jsme vyhráli,“ dodal.

Staré Splavy si v týdnu „užily“ debakl 0:9 v dohrávce na půdě rezervy českolipského Arsenalu. Revanš se povedl na jedničku, nováček od Máchova jezera o víkendu doma sekl druhé Hodkovice nad Mohelkou 4:2. „Byl to vyrovnaný zápas, hrálo se od brány k bráně. Měli jsme štěstí, že jsme jako první dali dvě branky. Hosté pak do poločasu snížili. Hra se hodně přelévala, deset minut nás třeba soupeř mačkal. Hodkovice pak opět snížily, pro nás bylo vysvobozením, když jsme dali na 4:2. Pro nás jsou to velmi dobré body, kluci to po debaklu od béčka Arsenalu vzali vážně a sehráli dobrý zápas,“ pravil Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

„Výsledek nás mrzí, ale musíme jít dál," řekl hostující trenér David Novotný. Jeho týmu nevyšel už začátek. „Domácí chtěli vyhrát víc, my jsme byli trochu laxní, je to pořád dokola," litoval kouč, jehož tým čeká v nadcházejícím sobotním 10. kole od 13 hodin tabulkový soused, třetí TJ Tatran Jablonné v Podještědí.

Druhou porážku mohla přes dvě inkasované branky do 20. minuty hodkovická parta odvrátit. "Staré Splavy začaly dobře, my jsme za stavu 0:2 změnily rozestavení, o poločasu jsme dvakrát vystřídali, dali dva kontaktní góly na 1:2 a 2:3, ale stejně to nestačilo. Soupeři jsme pomohli dvěma vlastními góly."

Dostali tři fíky, pak začali hrát. Kouč si tak trochu sypal popel na hlavu

Hosté navíc dohrávali jen v deseti. Rozhodčí zápasu David Petráš v poslední minutě vyloučil hostujícího Jakuba Bílka, neboť dle zápisu zmařil zjevnou brankovou možnost soupeřova družstva, nedbalým podražením soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře.

„No za mě to bylo spíše na žlutou, protože náš hráč stál a soupeř si do něj naběhl. Ale to už bylo na konci. Musíme se soustředit na zbývající zápasy, uhrát body a udržet pozice v popředí tabulky," dodal Novotný.

První domácí ztrátu hlásí další nováček z Lindavy, který doma remizoval s Doksy 1:1. Hosté naopak natahují sérii bez porážky. Zklamala naopak Kamenice, která po průměrném výkonu prohrála 0:2 v Rovensku pod Troskami.