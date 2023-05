Třináctá výhra z šestnácti zápasů drží chrastavský Spartak na první příčce tabulky s dvoubodovým náskokem před žibřidickým nováčkem a s jedním zápasem k dobru k tomu. Trenér Michal Kolčava bere věc s nadhledem. „Úrovní to bylo slaboučké utkání. Celý zápas jsme hráli průměrně. Vyhráli jsme proto, že soupeř byl slabší a nám to stačilo. Do pole dokonce nastoupili i naši brankáři a to svědčí o všem,“ řekl Kolčava.