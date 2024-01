Jak se Lokotka chystá na březnový start jarní části?

V polovině ledna jsme začali s tréninkem a o víkendu jsme absolvovali soustředění v Roudnici nad Labem. Máme v plánu nadále trénovat dvakrát týdně i s dorostenci, kteří se mohou ukázat. V závěru přípravy bychom ještě rádi odehráli jedno přípravné utkání před startem jara.

Neplánovali jste více přípravných zápasů?

Měli jsme v plánu dvě další utkání, ale do jejich termínů nám připadl zimní turnaj FAČR, ve kterém nás čekají čtyři atraktivní a zajímavé zápasy. Tím jsme zhruba na pěti, šesti zápasech.

Chystáte změny v kádru?

Samozřejmě se koukáme po určitých možnostech, ale stejně jako ostatní týmy narážíme na omezené možnosti a výběr. Některá jména máme naťuknutá a věřím, že u nás budou hrát, ale nikam nespěcháme. Máme čas do března.

Chcete posílit hlavně ofenzivu, která vás na podzim trápila?

Řešíme více postů, ale mizerná koncovka je hlavním důvodem, proč jsme úplně jinde, než jsme před startem soutěže plánovali.

Mluvili jste o postupu, ale hrajete o záchranu. S jakým cílem jdete do jara?

My jsme šli do sezony s tím, že chceme hrát nahoře. Postup zůstává cílem do nejbližších sezon i nadále. Abych ty postupové ambice vysvětlil, tak my nejsme namistrovaní blázni. Víme, že i béčko je náročná soutěž s kvalitními týmy, ale kdybychom neměli ambice, nemusíme to vůbec hrát. Chceme nadále pracovat jako ve druhé půlce podzimu a zakončit sezonu v horní polovině. Závěr podzimu ukázal, že máme kvalitu, kterou jsme sami degradovali mizerným startem sezony. Kluci poznali, že ani v takové soutěži nemáte šanci, pokud nemáte fyzičku a nemakáte. Druhou věcí je koncovka. Nedávali jsme jasné šance a pak fyzicky odpadli, což soupeři v takové soutěži potrestají.

Vyřešil vaše problémy s koncovkou návrat Vaška Sedláčka?

S jeho návratem se naše efektivita zvýšila, ale potřebujeme góly i od dalších hráčů. Máme k soutěži velký respekt, protože týmy jsou v ní kvalitní, o čemž svědčí vyrovnaná tabulka. Kdybychom se ale nepřipravili o body vlastní neschopností, jdeme do jara v úplně jiné pozici. Věřím, že druhá polovina podzimu ukázala naše reálné možnosti. Arsenal stojí na posilách z áčka, hraje si vlastní soutěž, ale s dalšími týmy z první šestky jsme odehráli důstojné zápasy, a když už jsme je nezvládli, tak velmi těsným rozdílem.

Mrzí vás hlavně porážky se Cvikovem a v Doksech?

Znovu opakuji, také Doksy a Cvikov mají kvalitní tým. Soutěže je tak vyrovnaná, že Doksy můžou začít jaro třemi výhrami a najednou jsou v první pětce. Vzájemné zápasy jsme si ale prohráli sami vlastní neschopností. V Doksech jsme z poločasu místo třígólového vedení udělali bezbrankovou remízu a nakonec si odvezli porážku 0:3. Doma se Cvikovem jsme předvedli mizerný výkon a zaslouženě prohráli. Věřím, že je to hlavně o nás. Když zabereme, půjdeme nahoru. Kvalitu na to máme, na tréninku to klukům padá, ale pak přijdeme na zápas a je to pryč.

Cítíte, že máte na čem stavět?

Máme dobrý mix starších a mladších hráčů, ale že mezi nejpracovitější a nejlepší borce na hřišti patří Dušan Tomášek, kterému je 41 let, to je spíš na zamyšlenou pro mladší. Máme v týmu kluky, kteří se dobře vyspí a jsou mezi nejlepšími v soutěži, ale musí se lépe vyspat častěji. Nejsme Sparta se Slavií. Nemůžeme se spoléhat, že když se na to deset lidí vykašle, tak je to v pohodě, protože máme jednu hvězdu, co góly dá a vyhrajeme. Když nebudeme makat jako jeden tým, nemáme šanci. Kluci si musí uvědomit, že to je princip Lokotky. Napříč všemi kategoriemi dokázala být úspěšná, když měla zdravou partu, která makala jako tým.