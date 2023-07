Sezona pro vás skončila sestupem, takže hodnocení nebude pozitivní, viďte?

Je to pro nás jednoznačně neúspěch. Primárním cílem byla záchrana a to se nám nepovedlo. Spadli jsme zaslouženě, dva roky jsme se motali na spodku tabulky, jinak to asi dopadnout nemohlo.

Kde byste viděl příčiny tak špatného ročníku?

Mančaft relativně fungoval, ale měli jsme velké problémy s defenzivou. Dostali jsme nejvíce branek ze všech týmů. Měli jsme také spoustu zraněných hráčů, často to bylo vážně. Byla tady zlomená klíční kost, nebo zlomená holení kost. Kádr nebyl tak široký, jak jsme si mysleli. Bylo to znát.

FOTO: Lokotka se nakonec sestupu nevyhne. Zůstane kouč Novák?

Trenér Radek Novák odešel do Skalice. Máte už náhradu?

Chtěl bych říct, že Radek dostal nabídku, která se neodmítá. My jsme to věděli s předstihem, s Radkem jsme se rozešli v dobrém. Místo něj bude trénovat Tomáš Arnold, který vedl naší rezervu.

Jak to bude s hráčským kádrem?

No, hodně nám to prořídlo. Bylo tady hodně hráčů na „hostování.“ Nejsem teď schopný říct, jak to bude s kádrem dál. Aktuálně nám tady zůstalo jedenáct kmenových hráčů. Nechci to přehnat, ale v I.B třídě je sedm týmů z Českolipska, tak je to vlastně takový lepší okresní přebor. Ale nejsme v tom sami, problémy s hráči má Mimoň nebo Nový Bor.

Možnosti sehnat dobré posily jsou asi minimální, viďte?

Hráči prostě nejsou. V dnešní době můžete máchat klidně i penězi a stejně to nepomůže. My sice máme dorost, ale letos nám tam nikdo nevyleze, kluci jsou ještě mladí. Někoho si třeba vytáhne Arsenal, kde hrajou dorosteneckou divizi, s tím jsme v pohodě. Navíc dalším problémem je fakt, že stejnou soutěž s námi bude hrát béčko Arsenalu, takže se v jednom městě bude hrát stejná soutěž.

Není na pořadu dne zrušení vašeho B týmu?

Béčko aktuálně nemá trenéra. Ale měli sezení a nakonec okresní soutěž přihlásili. Musí si to ale uhrát sami, bez pomocí áčka. To bude mít svých starostí dost. Myslím si, že výkonnostně na tom bude rezerva daleko hůř, prostě tam bude hrát parta vysloužilců.

Na fotbalovém hřišti v České Lípě hořel sklad. Požáru předcházelo vloupání

Kdy vám startuje příprava na nový ročník?

Budeme začínat 17. července. Hřiště je města, takže je aktuálně zavřené. Musíme tedy dojíždět do Stružnice, kde za menší poplatek můžeme hrát. Jsme za to vděční. Budeme trénovat společně s dorostem a uvidíme, jestli ještě někoho seženeme. Ale jak jsem řekl, teď je to takové věštění z koule.

Budete usilovat o rychlý návrat do I.A třídy?

No, ti si nemyslím. Hlavně nechceme hrát o padáka a sletět do okresu. Ale o postup hrát zřejmě nebudeme.

Jaká je budoucnost českolipské Lokomotivy?

Máme širokou členskou základnu, máme skoro dvě stovky mládežníků. Problém je, že v mládeži máme hluché ročníky. Třeba ten dorost, kde teď máme hrozně mladé kluky. My chceme jít cestou vlastních odchovanců. Horší je, že teď se sice bude hrát okresní přebor dorostu, kde jsou čtyři týmy. Ale bude se hrát systémem 8+1. Bohužel, fotbal je teď pro řadu hráčů na vedlejší koleji. A bude to horší. Sotva skončila sezona, tak tady všichni visíme na telefonu a sháníme hráče. Jenže dostáváme košem a nějak vyhasíná energie pokračovat. Stačí se ale podívat, co se děje nad námi. Třeba Nový Bor, který hrával divizi. A teď mu Třešňák, výborný hráč, odejde radši do Polevska.