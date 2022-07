V nové sezoně má tým z České Lípy přeci jen vyšší ambice. Bude jediným zástupcem okresu v soutěži. „Rádi bychom hráli v horní polovině tabulky. Uvidíme, jak na tom budou ostatní celky. Cílem v dalších letech je třeba i postup do krajského přeboru,“ má jasno Petr Kabát, trenér, který se během jarní části trochu dostal do stínu Radka Nováka, „hlavního“ trenéra Lokomotivy.

Pojďme se ještě vrátit k poslední sezoně, kdy jste po podzimu utekli hrobníkovi z lopaty a zachránili se.

Kdyby se to nepovedlo, samozřejmě bychom nebyli spokojení. Nakonec jsme se ale mohli radovat z udržení v soutěži. Mužstvo se dalo dohromady a na jaře hrálo opravdu dobře.

V zimní pauze se toho asi hodně událo. Bylo vidět, že posílení mužstva nakonec bylo rozhodující, viďte?

Jasně, klíčové bylo to posílení. Kluci se dali dohromady, někteří kluci se vrátili po zranění. Vrátily se nám s Vaškem Sedláčkem i branky. Byla tam najednou znát kvalita. Někteří kluci se k nám vrátili, takže se nemuseli dlouho sehrávat. Kvalitně se potrénovalo, vytvořila se dobrá parta, sedlo si to. Kluci měli touhu vyhrávat a body sbíraly od začátku.

Samozřejmě se nabízí otázka, proč jste neposílili hned po postupu z I.B třídy.

Po covidu to bylo hodně hektické. Plno lidí se nám vrátilo, někteří odcházeli do vyšších soutěží. Rozhodovali jsme se, zda I.A třídu přihlásit. Já jsem chtěl, nemohlo se stát nic horšího. Ono taky hrozilo, že kdybychom se neposunuli, odešli by další hráči. Je dobře, že se tahle soutěž udržela.

Vám začal v druhé fázi sezony na lavičce hodně pomáhat Radek Novák. Tady spolupráce klapala na jedničku, ne?

Jasně, v pohodě, my se známe. Chodili jsme spolu do školy a hráli spolu fotbal. Radek měl navíc kontakty a i díky němu jsme mohli posílit. Pomalu se přesunul do role hlavního trenéra, já jsem se dobrovolně trochu stáhl. Přeci jen mám pracovně, ale i osobně hodně nabitý život.

Já bych ještě zmínil další jméno. Tomáš Fišer, sportovní jednatel, odvedl také velký kus práce.

Jasně, bylo to v součinnosti se vším ostatním. Tým se stmelil, po podzimu se jinak nastavil management klubu. Někdy jsou změny k lepšímu, někdy k horšímu. U nás to naštěstí vyšlo.

Co letní příprava, už jste začali?

Začali, příprava je krátká, nová sezona začíná hned v srpnu. Mámě tam nějaké přáteláky. Měli jsme kondiční týden, ale nechceme chlapy uhonit. Toho času moc není, takže to všechno bude v herním duchu, aby nás to všechny bavilo.

Hráčský kádr se přes léto nějak mění?

Někoho zkoušíme, plno hráčů je tady na hostování. Ale vypadá to, že velké změny nebudou. Uvidíme, co zranění, na konci sezony jsme měli na marodce pár hráčů. Ať už Lorence, nebo kapitán Česenek. Ti, co se dávají do kupy, pozvolna trénují. Naštěstí tam nikomu nehrozí operace. Je potřeba, když se něco nepovede, mít kam šáhnout.

A nikdo se tedy nechystá odejít?

Zatím ne, kluci mají zájem u nás pokračovat. Nevím o nikom, kdo by měl zaječí úmysly.

Jaké by měly být ambice Lokomotivy v další sezoně? Neměl by to být jen boj o záchranu…

Přesně. Myslím si, že bychom mohli hrát v horní polovině tabulky. Uvidíme, jak na tom budou ostatní týmy. Dlouhodobě má celý klub zájem postoupit do krajského přeboru. Uvidíme, jak to všechno bude. Minulý rok byl pro nás hektický, myslím si, že kádr i naše hra má prostor na zlepšení.

Vy budete po postupu Mimoně v I.A třídě jediným celkem z Českolipska. Co vůbec říkáte na nováčky v krajském přeboru?

Mimoni to přeji. Na jaře nás kromě Pěnčína jasně přehrála právě Mimoň. Ono teď záleží na tom, jak to máte s mládeží. Ten, kdo s tím nemá problém, má neskutečnou výhodu. Když to řeknu jednoduše, nám ten postup taky nabízeli. A Studenec? Otázkou je, jaké mají možnosti posílit hráčský kádr. Uvidíme.

Jaká je podle vás budoucnost krajského fotbalu?

No, nevidím to moc dobře. Podívejte se na okresní fotbal. Půlku týmu většinou tvoří moji vrstevníci. Do budoucna to bude o penězích, týmy se asi budou muset spojovat. Základem je mládež. A je jasné, že jestli se má nadějný mladý kluk rozhodnout, zda bude hrát v Zahrádkách nebo za Lokotku, vybere si Lokotka. Na vesnicích ta mládež není, přitom velké kluby profitovaly právě z produktů vesnického fotbalu.