Michale, proti Semilům jste trefil hattrick. Jak všechny góly padly?

První branka padla po kombinaci na půlicí čáře, po které jsem běžel sám na golmana a poslal jsem balón po zemi k levé tyči. Po změně stran, tuším že to bylo po standardní situaci, se ke mě ve vápně odrazil balon a s lehkou tečí jsem ho opět poslal k levé tyčce. Ten třetí? Už si přesně nepamatuji jak vznikl. Ale vím, že jsem si zpracovával vysoký balón na pravé straně velkého vápna s hráčem na zádech. Když už jsem si uvědomil, že jsem blízko brány, tak jsem se pokusil o střelu z voleje na velkém vápně. Díky bohu střela letěla do pravé šibenice z gólmanovi strany.

Michal Lorenc (žlutá, číslo 9) v utkání proti Semilům.Zdroj: Jaroslav MarekLokomotiva předvádí na jaře stíhací jízdu, soupeře, kteří jsou v tabulce před vámi, máte na dostřel. Věříte v záchranu?

Snažíme se o to, abychom se v soutěži udrželi. Klukům se moc nevyvedla první část sezóny, hlavně kvůli nedostatku hráčů. Proto se vedení rozhodlo tým posílit, přišlo dost kvalitních kluků a rázem se úroveň fotbalu zvedla. Myslím si, že záchrana není nereálná, spíše naopak. Tým si po pár odehraných zápasech sedl, už víme co přesně musíme hrát, abychom v posledních zápasech urvali co nejvíce bodů.

Vy už máte za sebou několik fotbalových angažmá. Kde to třeba bylo nejlepší?

Je pravda, že už mám něco za sebou. Ať už to byly Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a nebo také Arsenal Česká Lípa v žákovském a dorosteneckém věku. Pak také řada dalších menších klubů nebo i část sezóny v německém Trebendorfu než přišla první covidová vlna. Musím říct, že každý z těchto týmu ve mě něco zanechal. Takže nemůžu s jistotou určit, kde to bylo nejlepší. Ale co se party týká, jednoznačně nejlepší je to zde na Lokotce. A to myslím naprosto vážně! Vždycky byl problém s tím, že v týmu byl někdo, kdo ho rozděloval na různé skupinky. Ale kluci na Lokotce jsou jedna velká parta, která drží pospolu. Jsem opravdu rád, že k nim patřím.

Proč jste si v zimě vybral právě tým českolipské Lokomotivy?

Tak nějak jsem přemýšlel, zda ve fotbale nadále pokračovat. Byl jsem otrávený tím, jak mi vždy někdo dokázal zkazit víkend svým přístupem k zápasu. Poté mi zavolal pan Kabát z Lokotky s tím, že dávají tým dohromady na záchranu. A jelikož už jsem za Lokotku v minulosti hrál, tak jsem souhlasil.

Fotbal vám přinesl jistě mnoho zážitků. Který byl třeba ten nejlepší?

Těch zážitků je spousta, nedokážu o nějakém přímo říct, že byl nejlepší. K těm nezapomenutelným patří podávání míčů teplickému A týmu v době, kdy jsem hrál za starší žáky. Jako žáci jsme měli povinnost chodit podávat míče. Pro nás to v těch letech bylo samozřejmě něco, vidět hrát hráče Sparty, Slavie, Bohemky a dalších týmů?

Jaká je podle vás úroveň krajské I.A třídy v Libereckém kraji?

Úroveň této soutěže se každým rokem zvedá, spousta týmu hraje pěkný a kombinační fotbal. Z velké části ale záleží, na jakém hřišti se zrovna nacházíte. Některé týmy nemají trávník zrovna v nejlepší formě a proto se občas hraje stylem nakopávaných balónů a spoustou osobních soubojů. Ale určitě se hraje fotbal, který se fanouškům z velké části musí líbit.

Co nějaký vstřelený gól z vaší historie, který vám utkvěl v paměti?

Nějakou branku, kterou bych si chtěl vyloženě pamatovat, bohužel nemám. Ale určitě si budu pamatovat hattrick z posledního zápasu a obzvlášť ten třetí gól.

Jste na hřišti klidný nebo patříte k velkým nervákům?

Byly doby, kdy jsem se dokázal hádat kvůli blbostem a bylo mi jedno, jestli dostanu kartu nebo ne. V posledních sezonách jsem se uklidnil a dělám si z toho spíše srandu, než těžkou hlavu. Neprospívalo to mě, ani týmu. I když občas se dokáže člověk vytočit. (smích)

Jaké jsou vaše aktuální fotbalové cíle?

Jediný cíl, který momentálně mám je to, abychom se dokázali udržet v I.A třídě a příští rok zkusili uhrát lepší umístění.

Je nějaký klub, kde byste si chtěl ještě zahrát?

Dnes už takhle neuvažuji, jsem spokojený tam, kde jsem. I z důvodu, že fotbal mám pouze jako zábavu a koníček. Ty roky, kdy jsem si chtěl fotbalem něco dokazovat, jsou dávno pryč.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Snad mě někteří čtenáři neukamenují, ale nefandím nikomu z české ligy. Bohužel, pro mě česká liga nemá koukatelnou kvalitu, proto jsem si nikdy nenašel nějaký tým, kterému bych chtěl fandit. Českým týmům fandím jen v případě, kdy hrají evropské poháry. Je mi jedno o jaký tým se jedná, jelikož je to jediná možnost, jak zlepšit kvalitu českého fotbalu.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Momentálně pracuji jako specialista na extruzi plastů v České Lípě ve firmě Festo, kde se specializujeme na výrobu plastových hadic různých průměrů. A dále se při fotbale ještě věnuji aktivně fitness a odpočinku, který je pro mě dost důležitým prvkem.