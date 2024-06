Nevšední přátelské utkání se odehrálo na hřišti Nového Boru. Domácí, kteří letos skončili v krajském přeboru na předposlední místě, vyzvali prvoligovou Mladou Boleslav. Více než dvě stovky fanoušků nakonec vidělo drtivou výhru favorita v poměru 28:1!

Fotbalisté Nového Boru (zelená) podlehli Mladé Boleslavi 1:28. | Foto: se svolením FK Mladá Boleslav

Výkonnostní rozdíl byl propastný a v jednoznačném průběhu dal pět gólů Pulkrab, po čtyřech přidali Vojta a Mašek, třikrát se trefili Vaníček a Solomon, dvakrát Kušej a po jednom gólu přidali Ladra, Stránský, Matějovský, Suchý, Kostka, Žitný a Donát.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Mladá Boleslav si v minulém ročníku nejvyšší soutěže zajistila účast v předkole Evropské konferenční ligy. Start přípravy jí vyšel na jedničku. Čestný úspěch domácích obstaral v 81. minutě Třešňák, který proměnil penaltu a snížil na 1:25.

„Pro nás všechny to byla obrovská zkušenost. Jsem rád, že jsme na vlastní kůži poznali, o čem ten ligový fotbal vůbec je. Třeba co se týče přípravy na utkání a nebo servisu, jaký kluci mají. To víte, na zápas jsme se všichni těšili, byl to zážitek. Ale ten výsledek je šílený,“ usmál se Jan Broschinský, kapitán Nového Boru. Sám odehrál za Liberec 38 prvoligových zápasů, v roce 2003 se zúčastnil mistrovství světa U 20 ve Spojených arabských emirátech.

A o čem je podle Broschinského vlastně ligový fotbal? „Těžko říct. Ale určitě o tvrdé práci a obětování. Pokud se chceš někam posunout, tak musíš udělat oproti ostatním něco navíc,“ má jasno.

Bezbrankové skóre vydrželo devět minut. Pak vystřihl bleskový hattrick Pulkrab a určil jasný ráz zápasu. „Kluci z Boleslavi nevynechali jedinou minutu celého zápasu. Furt do toho šlapali, byla to obrovská škola,“ zdůraznil Broschinský.

Fotbalista, který letos oslaví 39. narozeniny, ale nechápal, proč někteří fanoušci utkání hanili. „Docela mi vadily divné komentáře na adresu Mladé Boleslavi. Proč si prý vybrali takové utkání, že to bylo o ničem. Vždyť to bylo hlavně kvůli mládeži, bylo důležité, aby viděli ligové borce. Rád bych viděl ty, kteří píšou takové nesmysly v situaci, když jim v práci někdo nařídí, aby udělali to a to. Také se na to nemůžou vykašlat,“ dodal zkušený harcovník.

Diváci si také mohli užít ukázku dovedností mládežnických týmů FC Nový Bor, nechyběla ani autogramiáda.