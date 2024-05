„Věk člověk nezastaví. Já se na to vůbec necítím. My, brankáři, to máme jinak. Můžeme chytat klidně do důchodu,“ usmál se Michálek v rozhovoru pro Deník. Mimoň v posledních dvou zápasech zabrala. Ve Studenci remizovala 4:4, o víkendu doma porazila Žibřidice 4:2. V tabulce je předposlední.

Marku, na jaře jste vybojovali čtyři body, hrajete o záchranu v soutěži. V zimní přípravě jste přitom měli dobré výsledky. Co je špatně?

Kámen úrazu je docházka a neustálé točení se sestavou. Nejsme prostě schopni hrát ve stejné sestavě, někteří hráči střídají posty a to je znát. Věřím, že kdybychom se scházeli a hráli ve stejném složení, byli bychom v tabulce o dost výš. Hráči jsou tady dobří.

Marek Michálek, brankář fotbalistů Mimoně.Zdroj: Jiří DozorecUž jsem slyšel i názory, že by Mimoni I. B třída zase tolik nevadila. Jak to vnímáte?

Máte pravdu. Některým hráčům, včetně funkcionářů, je to vlastně jedno. Možná by ten sestup vítali. Mě osobně se to vůbec nelíbí. Mám a vždy jsem měl ty nejvyšší cíle a každý pád mě bolí. V Mimoni se vždy hrál krajský přebor nebo I. A třída. Nerad bych od toho odstupoval. Zázemí a trávník tady máme super, tak proč se propadat.

Minulou sezonu jste si dokonce zkusili krajský přebor, kde jste ale nestíhali. Byl to podle vás dobrý krok?

Chtěli jsme to zkusit. Šli jsme do toho s tím, že nemáme co ztratit. Bohužel jsme ani nezůstali pohromadě. Někteří hráči odešli. Mladí kluci, co přišli, jsou dobří, ale byl to pro ně velký skok. Myslím si, že I. A třída je pro ně ideální soutěž. Můžou nabrat zkušenost a za pár let se klidně o ten krajský přebor porvat.

Musím se zeptat na tu vaší rozmíšku s Martinem Válkem. Údajně jste měl v Mimoni skončit. Už je teď vše zapomenuto?

Ano, vše se vyřešilo. Nechci to vůbec rozebírat, někoho zmiňovat a na někoho házet špínu. Nebo se prsit se v novinách, jako někdo. I když bych mohl toho dost. Ale prý sloužíme při seminářích rozhodčích jako studijní materiál, jak tyto situace řešit (smích).

Jak jste vůbec začal s fotbalem? Kolik vám bylo?

Začal jsem celkem pozdě, tak v šesti letech. Předtím jsem jezdil minikáry, kde jsem byl dokonce i mistr republiky. Ale bylo dost náročné po všech směrech, takže jsem začal běhat za kulatým nesmyslem (smích).

Kde všude jste hrál?

Začínal jsem v Mimoni, na kterou nedám dopustit. Poté jsem prošel dorostem ve Varnsdorfu. Hrál jsem ve Vilémově, kde to bylo na vysoké úrovni. Na krajský přebor neskutečné. Dvakrát jsem byl ve Skalici, kde mám plno kamarádů a trenér, pan Baťka, byl jeden z nejlepších, co jsem kdy měl. Tréninky, přístup k hráčům i po lidské stránce. Bylo to tam takové rodinné, cítil jsem se tam velice dobře.

Máte nějaké vzpomínky na své první tréninky?

Začínal jsem jako hráč. Vzpomínám si, že když jsme si kopali jen tak na sídlišti, nebyl brankář. Já tam vlezl a už nevylezl. Vždy, když jsem dostal gól, tak jsem brečel (smích). Dostal jsem to většinou pod břevno, protože jsem byl prcek. Což vlastně pořád jsem. Dnes se tomu dost zasměju.

Co jsem tak pochopil, tak se vám v Mimoni líbí, viďte?

Ano, líbí. Máme skvělý trávník, zázemí, hospodu. Všichni se známe, jen by to chtělo lepší výsledky. A třeba si ještě jednou ten krajský přebor zkusit a hrát v něm důstojnou roli.

Je vám 35 let. Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové cíle?

Věk bohužel nezastavíme. Já se na to vůbec necítím. My, brankáři, to máme jinak, můžeme chytat klidně do důchodu (smích). Moje cíle jsou jasné – zachránit se s Mimoní v I.A třídě. Když bude držet zdraví a budu na to mít výkonnost, tak třeba někdy soutěž vyhrát a postoupit.

FOTO, VIDEO: Cvikov s Lokotkou utíkají ze dna. Lindava se k němu přiblížila

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Už odmalička fandím Slavii.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Už 14 let pracuji jako OSVČ v oboru reklamní činnosti. Obecně mě baví sport jako takový. V létě hraju dost tenis, jezdím na kole. Máme dva psy, takže procházky v přírodě. S rodinoupak cestování a poznávání nových míst.