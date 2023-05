Svěřenci Marka Steinfesta v 25. kole měli na dosah alespoň remízu. Nakonec ale Mimoň doma padla 1:2, v 90. minutě rozhodl hostující Tvrdý. „Musím přiznat, že Rovensko byl asi nejhorší soupeř, kterého jsme potkali. V prvním poločase to nebyl vlastně fotbal. Asi jako když se podíváte z okna a nikdo nejde. Hrálo se po vápno, bez nějaké šance nebo střely. Hráli jsme špatně. Pět minut před koncem jsme vyrovnali a hnali se za vítězstvím. Snažili jsme se, ale pak Rovensko koplo dlouhý míč, skočilo to, někdo to tečoval a skončilo to v bráně. Škoda,“ pokrčil rameny Marek Steinfest, kouč Mimoně.