„Tady nebylo co řešit. Hosté mají výborný tým, možná nejlepší v celé soutěži. Postoupit sice nemůžou, ale chtějí přebor vyhrát. Mají tam hráče z Jablonce, Liberce, Slavie. My to hrajeme s odchovanci. Jednoznačná záležitost hostů, hráli opravdu velmi skvělý fotbal. Trochu si připadáte, že hrajete proti Realu nebo Bayernu,“ sportovně přiznal Marek Steinfest, kouč Mimoně.