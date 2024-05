Týmu z Českolipska se na jaře brutálně nedaří, zatím prohrála všech šest zápasů. Proti Pěnčínu držela čisté konto do 12. minuty, v poločase nabrala čtyřbrankové manko.

„Chtěli jsme samozřejmě překvapit, to se vůbec nepodařilo. Zase jsme měli problémy se sestavou, ale na to prostě nemůžeme vymlouvat. Pěnčín prokázal svou kvalitu, my jsme mu ale svou liknavostí v určitých momentech usnadnili. Po změně stran jsem si myslel, že třeba hosté zvolní. Nestalo se tak, nakonec je z toho další debakl,“ utrousil Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Pro celou Mimoň je důležité, aby tým zůstal pohromadě a snažil se udržet pozitivní náladu. I když prochází velmi složitým obdobím. „Musím kluky pochválit, výsledkově se nedaří, ale parta zůstává stejná. S hráči to probírám, ptám se jich, jestli je nenapadne něco, čím to zlomíme. Nikdo neví,“ pokrčil rameny.

Nyní čeká jeho tým další těžký zápas, cestuje na půdu silného Studence. „Dohodli jsme se, že tam přijedeme už v pátek a uděláme si teambuilding. V sobotu se tam projdeme po tamních hřebenech a pak zkusíme konečně vybojovat nějaké body,“ dodal s úsměvem Marek Steinfest.