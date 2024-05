Tři zápasy neprohráli, na body si mysleli i proti Vesci. Jenže fotbalistům Mimoně se tenhle zápas nevyvedl. Doma prohrála 0:2 a v I.A třídě zůstává předposlední.

Mimoň (žlutá) doma podlehla Vesci 0:2. | Foto: Jiří Dozorec

„Samozřejmě jsme chtěli doma uspět, navíc s tou třízápasovou sérii v zádech. Bohužel to nevyšlo. V některých fázích byl Vesec prostě lepší a na určitých postech kvalitnější,“ přiznal bez okolků Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Zápas začal poměrně vyrovnaně, domácí si první velkou šanci vytvořili po čtyřech minutách. „Bohužel to ale taky byla naše poslední velká šance. „Vesec pak převzal iniciativu, měl tam několik rohů. Pak jsme tam propadli a hosté šli po gólové hlavičce do vedení,“ pokračoval.

Po změně stran se Mimoň logicky tlačila za vyrovnáním. Snaha nechyběla, do vyložených šancí se ale domácí nedostávali. „Chtěli jsme to zlomit. Vesec hrál chytře, my jsme měli optickou převahu, ale všechno končilo před vápnem. Nedokázali jsme ohrozit jejich brankáře, který výborně četl naše standardní situace a všechno posbíral,“ poznamenal Steinfest.

Dvacet minut před koncem pak Vesec druhým gólem rozhodl. „Špatně jsme dostoupili hráče na naší půlce a pak zbytečně faulovali. Hosté to šikovně rozehráli a po odraženém míče skórovali. Pak už jsme hráli vzadu na tři obránce, zkoušeli jsme s tím ještě něco udělat, ale bohužel,“ pokrčil rameny.

Mimoň zůstává na třináctém místě, na Žibřidice, které jsou v tabulce před ní, ztrácí pět bodů. V dalším kole hraje důležitý zápas na půdě poslední Krásné Studánky.

„Tohle nám hodně napoví, jak to bude dál. Doma jsme se Studánkou prohráli. Pamatuji si, že jsme měli snad 80 procent držení míče, tlačili jí a měli mraky šancí. Máme jim co vracet. Každopádně tohle rozhodne o tom, co bude ještě ve hře,“ dodal Marek Steinfest.