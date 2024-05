„S bodem jsme samozřejmě spokojeni, i když jsme to měli daleko lépe rozehrané. Začali jsme špatně a hned ve druhé minutě inkasovali. Jenže pak jsme byli hodně produktivní a během půl hodiny jsme domácím dali čtyři góly. Hattrick dal Patrik Matušek, dvakrát se skvělou asistencí z pozice stopera blýskl Míra Kosina. Myslím si, že klíčem k zápasu byl fakt, že Studenec chvilku před poločasem snížil na 2:4," řekl na úvod Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Ve druhém poločase domácí, které hnaly za vyrovnáním tři stovky tradičně hlučných diváků, přitlačili na pilu. „Po změně stran byli domácí v tlaku, nám postupně docházely síly. Přesto jsme ještě dvacet minut před koncem vedli o dvě branky, ale pak Studenec zaslouženě vyrovnal. Některé naše branky, které jsme dostali, byly zbytečné. Byla tam skvělá atmosféra, utkání bylo hodně důrazné, muselo se líbit," pokračoval Steinfest.

Jeho tým dorazil na místo zápasu už v pátek, ačkoliv se hrálo už v neděli. „V sobotu jsme si tady udělali menší tůru po horách, našlapali jsme asi 17 kilometrů. Bylo to fajn, na druhou stranu nám možná kvůli tomu v závěru utkání docházela šťáva," zakroutil hlavou.

„Máme první jarní bod. Jestli nás to nakopne? To těžko říct, ale moc bych si to přál. Teď máme doma Žibřidice. Pokud vyhrajeme, pak nás to nakoplo," dodal Marek Steinfest.