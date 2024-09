Trenér Mimoně Marek Steinfest nehledal výmluvy a sportovně přiznal, že tenhle zápas jeho týmu prostě nesedl. „Doubí bylo lepší, mělo lepší pohyb, využilo znalost umělky. Z naší strany to bylo takové nemastné, neslané, na té umělce nám to nelepilo. Domácí na tom byli jako ryby ve vodě,“ podotkl kouč Mimoně.

Bezbrankový stav zlomila situace z 36. minutě. Pro hosty poměrně nešťastná. „Dostali jsme takový hloupý gól. Brankář Mára Michálek už byl překonán, míč se ale šoural do brány hodně pomalu. Honza Oswald ho chtěl odkopnout, ale nějak mu to skočilo a byl z toho gól. Měli jsme tam předtím jednu šanci, ale dali jsme jenom tyčku,“ pokračoval.

Hostům rozhodně nepomohla jiná situace z úvodu zápasu, kdy došlo k nešťastnému zranění Filipa Foubíka. „Filip blbě spadl na pravou ruku a ohnul si malíček do pravého úhlu. Nakonec musel do nemocnice, byli jsme chvilku v menším šoku,“ poznamenal.

Do poločasu přidalo Doubí druhou branku. Výstavní. Ve 44. minutě se do míče zpoza šestnáctky opět kapitán Koťátko a uklidil míč do šibenice.

Momentka z utkání Mimoň - Rapid Liberec. | Video: Jiří Dozorec

„Po změně stran jsme chtěli s utkáním ještě něco udělat, Csaplárova past ale nesklapla. Měli jsme tam jednu šanci, Kuba David ale z malého vápna trefil břevno. Kdybychom snížili, třeba bychom tu remízu urvali,“ konstatoval.

Snahu hostů ukončil v 83. minutě Stromský, o minutu později přidal čtvrtý zásah Sandr. „Doubí bylo lepší, my jsme kazili přihrávky a nedrželi tak dobře míč, jako v předchozích zápasech,“ pokýval hlavou.

Mimoň dostala po skvělém vstupu do soutěže facku. Teď je potřeba se srovnat a zvládnout domácí zápas proti Ruprechticím. „Rozhodně nechceme nastartovat nějakou sérii bez výhry. Záleží na tom, jak se sejdeme. Uvidíme, co Filip Foubík, Karel Moc mi hlásil, že ho pobolívá koleno. Myslím si, že jsme v těch předešlých zápasech měli štěstí na soupeře, kteří nebyli v komfortní pohodě. Věřím, že Ruprechtice můžeme doma porazit,“ má jasno Steinfest.

Zápas Doubí – Mimoň byl jeden ze dvou odehraných zápasů v I.A třídě. Zbytek duelů byl odložen. „Podmínky byly dobré, v Mimoni tedy silně foukalo, ale v Doubí to bylo v pohodě. Počasí na anglický fotbal jako dělané,“ dodal s úsměvem.