Mimoň totiž prakticky neposílila, navíc se musela rozloučit s dvojicí hráčů, která odešla do krajského přeboru. Ale o tom později.

„Letní přípravu jsme měli rozdělenou na dvě části. Ta první byla individuální, ve kterém kluci dostali běžecký tréninkový plán. Okolo 13. července jsme pak začali s klasickými tréninky v Mimoni na trávě. Dvakrát týdně,“ řekl Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Jeho celek sehrál tři přátelské zápasy. Řepov porazil 3:2, pak remizoval 1:1 s českolipskou Lokomotivou a se Starými Splavy prohrál 1:2. „Hodně jsme se trápili v koncovce, v těch zápasech jsme nedali plno šancí. Do tréninku se zapojili i dorostenci, takže nás chodilo dvanáct, až patnáct. To je slušné,“ podotkl.

Co se týče kádru, tak tady hlásí Mimoň oslabení. „Do Stráže pod Ralskem odešel Míra Kosina a Martin Větrovský. Uzdravil se nám Kája Moc, zapojíme opět naše dorostence. Ještě zkoušíme Kubu Davida. To je náš hráč, který si na rok a půl odskočil do Novin pod Ralskem,“ konstatoval Steinfest.

O další posily už klub uvažovat nebude. „Co jsem viděl na jaře, tak to máme akorát. Stejně nebude chtít nikdo střídat (smích). Zachovali jsme B tým, odtamtud nám vždy chodili pomoct dva, tři hráči. Mrzí mě, že se při tréninku zranil Libor Tandera, ten bude delší dobu mimo hru,“ smutně pokračoval.

Steinfest se obává, že v nové sezoně bude mít Mimoň stejně starosti. Tedy záchranářské. „Ambice? Musíme se na to koukat střízlivým pohledem. Nováčci mají velkou kvalitu. Jak Arsenal B, tak Jilemnice i Jablonné. Rád bych byl ve středu tabulky, ale bojím se, že to bude zase boj o záchranu. Ale uvidíme, třeba se nám povede začátek a bude to dobré,“ dodal s úsměvem.