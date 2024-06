„No, asi to máme hotové,“ smutně konstatoval Marek Steinfest, trenér Mimoně. Jeho tým sehrál ve Studánce tak trochu podivné utkání.

„První poločas byl z naší strany takový nijaký. Jakoby se nám nechtělo hrát. Možná za to mohl fakt, že hodně pršelo. Do vedení šli domácí, po půl hodině hry. Mára Michálek vyběhl z branky, ale byl tam později, než soupeř. Ten ho prostřelil, snad mezi nohama,“ kroutil hlavou.

Zdroj: se svolením Horsta Siegla

Po změně stran Mimoň svůj výkon daleko zlepšila. „Trochu jsem to prostřídal a zlepšilo se to. Byli jsme lepší a měli hodně šancí. Díky Beranovi jsme po hodině hry vyrovnali,“ pokračoval.

Jenže po od stavu 1:1 hosté zase zvolnili a přišel trest. „Bohužel jsme trochu zvolnili a domácí šli zase do vedení. Ten gól padl vlastně z h….! Pak jsme se s tím snažili ještě něco udělat, ale nepodařilo se. Nakonec to tak trochu připomínalo ten podzimní zápas, který jsme také nezvládli. Studánka nám dala lekci z produktivity, my se naopak na góly hodně nadřeme,“ mávl rukou.

Situace Mimoně je špatná. Z I.A třídy by měly sestupovat dva týmy. Jak Mimoň, tak Studánka, ztrácejí dvě kola na dvanácté Žibřidice pět bodů. Žibřidice, dle informací Deníku, se navíc po sezoně z I.A třídy odhlásí.

„V dalším zápase mám v plánu si z klukama sednout. Je potřeba si promluvit a říct si co dál. Otázkou je, jestli budu pokračovat. Samozřejmě to je zklamání. Uvidíme,“ dodal Marek Steinfest.