„My jsme do Ruprechtic jeli s tím, že jsme zachráněni. Věděli jsme, že Studánka prohrála. Pro naše nervy to bylo jednodušší, mohli jsme s jít v klidu zahrát. Na druhou stranu jsem se bál, abychom nedostali dardu a neznehodnotili náš výkon proti Mšenu,“ zakroutil hlavou Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Zdroj: se svolením Horsta Siegla

Jenže zápas začal pro tým z Českolipska špatně, po pěti minutách prohrával. „Normálně jsem se bál, že ten klepec dostaneme. Naštěstí jsme srovnali hru a do poločasu skóre. Po pěkné akci poslal míč do vápna Libor Tandera, kde to na zadní tyči uklidil do sítě Pepa Pobuda,“ pokračoval kouč Mimoně.

První poločas tak přinesl vyrovnanou a poměrně pohlednou hru. Po změně stran se ale hosté víceméně bránili tlaku domácích. „Ruprechtice tlačily, chtěly jít zase do vedení. Měly tam plno centrů do vápna a hromadu rohových kop. Naštěstí jsme si s tím poradili. Vyhovují nám menší hřiště, nemusíme alespoň nikoho nahánět,“ usmál se Steinfest.

V 56. minutě šli hosté do vedení. Patrik Matušek využil zaváhání domácího obránce s brankářem a vykouzlil vítěznou trefu celého zápasu. „Následoval opět tlak domácích, do vápna létal jeden vysoký míč za druhým. Naštěstí jsme to ustáli a v nastavení přidali třetí gól,“ oddechl si.

Zásluhu na tom měl střídající dorostenec Noe Sulja, který uspěl v osobním souboji, přihrál míč Miroslavu Kosinovu, který pečetil výhru 3:1. Mimoň tak zakončila sezonu na dvanáctém místě.

Klub se ale bude muset pomalu připravovat na další sezonu. Je jisté, že do ní půjde s oslabeným kádrem. „Právě Míra Kosina jde do Skalice, Martin Větrovský odchází do Stráže pod Ralskem. Klukům jsme nebránili, přeju jim vyšší soutěž. Ztratili jsme dva dobré fotbalisty, ale také dva skvělé kluky, kteří neskutečně zapadli do naší party,“ prozradil Steinfest.

„Nikdo další neodchází, ale bohužel také asi nepřijde. Budeme si muset pomoct z vlastních zdrojů. V Lípě máme dva mladé kluky, kterým končí hostování. Bojím se, že se ale nevrátí,“ pokrčil rameny.

Poslední sezona se rozhodně nemůže hodnotit pozitivně. „Rozhodně jsme myslel na vyšší příčky. Víme, že máme dobré fotbalisty. Ale kluci by potřebovali více trénovat. Naší bolestí byl také fakt, že jsme dostali hodně branek,“ konstatoval.

Tým už má plán letní přípravy, která bude mít dvě fáze. „Od 1. července budou mít kluci jakýsi individuální plán, společně začneme trénovat 23. července, tedy tři týdny před startem soutěže. Přáteláky budete mít dva. Nejprve to bude Sokol Řepov a pak Lokomotiva Česká Lípa. V nové sezoně se pokusíme nehrát druhé housle. Byl bych rád za střed tabulky. Ale realita může být jiná,“ má jasno kouč, který na závěr dodal: „Klukům jsem už před zápasem s Mšenem říkal, že zůstanu i v další sezoně. Bez ohledu na to, jestli se to zachrání. Rozhodně nejsem člověk, který uteče, když se sestoupí nebo když se nedaří."