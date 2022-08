Jeho mladíci po Ruprechticích, kterým dali v podzimní premiéře tři branky, zvládli i úvodní venkovní zápas, když vyhráli v Dubnici rozdílem třídy. Dvě třetiny zápasu hráli proti deseti, neboť domácím chyběl od 33. minuty Jan Mrázek. A výhra 4:0 byla na světě!

"Jsme rádi, že jsme na specifickém hřišti uspěli. Na těžkém terénu měli navíc domácí výškovou převahu. Věchet v první minutě běžel sám na branku, nedal, pak se to otočilo. Díky našemu tlaku a pak i faulu na Michala Andrše jsme převzali iniciativu a ve druhé půli se projevila naše dobrá fyzička, i fakt, že oni hráli v deseti," hodnotil zápas spokojený Jakubec.

Áčko libereckých "vojáků" už vedl v pár zápasech na jaře. "Na novou sezonu jsem se posunul definitivně, vzal jsem si i šest dorostenců."

Jeho tým hraj jako by byl pokropen živou vodou. "Náš fotbal je intenzivní, nechybí mu dynamika, rychlost. Mám radost, že se nám nové kluky do chlapského fotbalu daří začlenit, budoucnost je před námi. V kádru je je spousta osmnácti devatenáctiletých kluků, pak je tam várka o pět let starších, nejstaršímu je 27 let. Už dříve jsme měli mladý tým, ale teď je ještě mladší, já bych řekl, že nejmladší v soutěži. Kluci měli i skvělou sezonu v dorostu a pokud by nechodili tolik pomáhat do áčka, tak si myslím, že by z kraje postoupili."

Trenér ví, že je teprve začátek sezony a že je na velké soudy brzy. "Nástup jsme měli nad očekávání. Teď chceme výkonnost zastabilizovat. Určitě nehrajeme na výsledky. Ano, jsem rád, že je máme, ale to vychází z našeho herního stylu. Jak já říkám: nechceme hrát o sestup, ani o postup. Je pro nás příjemné překvapení jak jsme zápas proti zkušeným Ruprechticím zvládli, uspěli jsme i v Dubnici a teď půjdeme zápas od zápasu."

V sobotu od pěti odpoledne Rapid přivítá SK Hodkovice nad Mohelkou. Tedy lídra tabulky. Hitem 3. kola je souboj druhého s prvním. "To bude velká zkouška, která asi ukáže, jak na tom opravdu jsme. Budeme se snažit a uvidíme, na co to bude stačit," dodal Jakubec.