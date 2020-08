Jaké jsou sportovní ambice mužských týmů?

U áčka je prioritou postup do vyšší soutěže. U béčka jsou ambice podobné, ale nadále je v plánu oba týmy vzájemně propojovat a začleňovat do nich naše dorostence.

Daří se vám rozšiřovat mládežnickou základnu?

Naše mládežnické týmy se rozrůstají, za čímž stojí obrovská práce všech lidí u naší mládeže. Velmi se nám osvědčila fotbalová školička, která má skvělý ohlas u dětí i rodičů, proto od nové sezony přidáváme druhý tým.

Co fotbalová školička obnáší?

Školička funguje už pátým rokem. Zejména díky ní jsme přivedli k fotbalu mnoho dětí. U školičky však nejde o žádnou výkonnost a výsledky. Chceme, aby děti měly při trénincích a turnajích radost ze hry a seznámily se s fotbalem. Dětem se věnujeme individuálně, ale bez nároků. V této sezoně navíc OFS zavede soutěž pro školičky, což vítáme.

Kdo děti trénuje?

Za posledních pět let se nám podařilo navýšit počet dětí téměř trojnásobně, čímž logicky narostl i počet trenérů mládeže z pěti na šestnáct. Jako klub investujeme hodně peněz do vzdělávání trenérů, protože chceme, aby se dětem věnovali odborníci. Aktuálně máme třináct trenérů s B licencí a pět trenérů s C licencí UEFA.

Na podzim jste se stali partnerem pražské Slavie. Jak spolupráce vypadá?

Spolupráce funguje velmi dobře. Naši nejlepší hráči už se Slavií trénovali, v listopadu jsme se také zúčastnili turnajů a školení v Edenu. Na podzim máme v plánu další společné akce.

Dlouhou a náročnou rekonstrukcí prošlo hlavní hřiště Lokomotivy, co se na něm dělo?

U hlavního hřiště město provedlo potřebný vrt. Sport Česká Lípa následně instalovala hybridní trávník do brankovišť, celkově rekonstruovala travnaté plochy a demontovala staré plechové tribuny. V plánu je také vybudování osvětlení hlavního hřiště. My jsme investovali do nových tribun, které bychom chtěli ještě letos umístit na betonovou plochu a zastřešit. Máme za sebou také mnoho terénních úprav, při kterých pomohli i naši fotbalisté.

Jak probíhá podpora města?

My jsme s podporou města a jeho grantů spokojeni, i když je vždy prostor na inovace. Určitě by bylo potřeba více investovat do zázemí fotbalového hřiště. Na příklad do automatického systému závlahy.