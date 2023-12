„Máme snahu o doplnění kádru, ale je to složité. Do přípravy si tak vytáhnu dva nebo tři hráče z dorostu,“ přiznal Stanislav Kouřil, zkušený trenér Nového Boru.

Pane trenére, přezimujete na předposledním místě tabulky. Jak celý podzim zpětně hodnotíte?

Určitě to nehodnotím pozitivně. Začalo to v létě odchodem sedmi hráčů základní sestavy, konkrétně Svoboda, Zelený, Devátý, Šimoník, Stejskal, Stromecký a Třešňák. Příprava navíc neproběhla podle mých představ, hráči si vybírali dovolené a podle toho bylo složité najít optimální sestavu. V kompletním stavu jsme se vlastně sešli až v průběhu mistrovských zápasů. To se odrazilo ve výsledcích, kdy jsme první body získali až v šestém kole. Sebevědomí týmů určitě nezvedlo ani zápas v Sedmihorkách, kde soupeř vyrovnával v poslední minutě a taky ztráta se Železným Brodem, kde jsme ztratili dvoubrankové vedení a nakonec remizovali. Mohli jsme mít o čtyři body více a jít do jarní části ve větším klidu. Takhle nás čekají těžké boje o záchranu.

Před sezonou bylo jasné, že po omlazení bude hrát Nový Bor o záchranu. Bylo ale vidět na mladících postupné zlepšení a lepší adaptace na dospělý fotbal?

Zlepšení u mladých hráčů je patrné, ale je to stále běh na dlouhou trať. Výsledky určitě nepřijdou hned. Stále se potýkáme s nedostatky. Jde o hru tělem, osobní souboje, hru s míčem v rychlosti. Na tom všem musíme zapracovat. To ale záleží na každém z hráčů, jak k tomu přistupují v tréninku. Je potřeba si uvědomit, že trénuji pro sebe a svou fotbalovou kariéru. Nesmí si říkat, že když nehraji, půjdu do nižší soutěže a mám vyřešeno. K takovým krokům mají mladí v současnosti hodně blízko.

Trenér Stráže o Věchetovi, děravé obraně, rozhodčích nebo zimním poháru

Jak spolupracujete při trénincích a zápasech s kapitánem Janem Broschinským? Hádám, že mladším spoluhráčům předává své zkušenosti…

Spolupráci s Bróšou určitě hodnotím kladně, hlavně bych vyzdvihl jeho přínos v kabině i na hřišti, kde je určitě velkým motivátorem.

Jak na vás zapůsobila na podzim úroveň krajského přeboru?

Rozhodně to nejde nahoru. Celky, které jsou na čele, jako Pěnčín nebo Hrádek, mají zkušené hráči. Ostatní se snaží pracovat, stejně jako my, s mladšími hráči. Podle toho jde ta úroveň spíše dolů. Věřím, že tato cesta je správná a my se brzy ke špičce přeboru přiblížíme.

Je jasné, že na jaře bude bojovat o udržení v soutěži. Pod vámi je Rapid, nad vámi pak Lomnice, Železný Brod, Košťálov a Stráž. Budou právě tyhle týmy vašimi soupeři v boji o záchranu?

Ano, určitě. Už první utkání jara s Lomnicí hodně napoví. Zápasy proti těmto soupeřům budou rozhodující.

Máte už plán zimní přípravy, případně třeba přátelských zápasů?

Zimní přípravu zahájíme koncem ledna, v únoru nás čekají zápasy v rámci poháru. Ve skupině máme Arsenal Českou Lípu B, Lokomotivu Česká Lípa, Lindavu a Doksy.

Budete se snažit nějak hýbat s hráčským kádrem?

Určitě máme snahu o doplnění kádru, ale je to složité. Na trhu je málo hráčů. A ještě méně takových, kteří chtějí trénovat třikrát týdně. Určitě si do přípravy vytáhnu dva, tři hráče z našeho dorostu.

FOTO: Varnsdorf ukázal proti Lípě posilu. Byly to zimní hry, usmál se Hradiský

Jak se vám, jako zkušenému a staršímu trenérovi, pracuje s mladými hráči. Často se říká, že současní mladí jsou prostě jinou generací.

Dlouho jsem se pohyboval u mládeže, takže se mi hráči vlastně posouvají do dospělých. Nemám žádný problém.

Zlepšila se podle vás od minulé sezony úroveň rozhodčích?

Nezlobte se, ale k rozhodčím se nebudu a nechci vyjadřovat.

Jak budete trávit zimní pauzu, která je na Liberecku dlouhá?

Budu hodně odpočívat, abych měl na jarní část nervy v pořádku.

Jak vnímáte aktuální situaci v amatérském a krajském fotbale. Ten, kdo nemá mládež, má už teď velké problémy.

Tady je situace velice složitá. Určitě je na škodu, že nemáme na vesnicích mládežnické týmy. To byla za mé éry velká zásobárna talentů. Je to určitě záležitost financí a hlavně obětavých lidí, kteří by se chtěli mládeži na vesnici věnovat.