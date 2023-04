Čirou náhodou je, že v zápasech se objevili hned dva sudí z Královéhradeckého kraje. Jako první na to Deníku upozornil Zdeněk Baťka, kouč Skalice. „Hlavní rozhodčí a asistent byli podle mě prostě v podnapilém stavu. Je to neskutečné. Vím, že to náš svaz nějak řešil. Nebylo to jenom v Hrádku. Chtěli jsme zavolat policii, ale to by bylo k ničemu. Za mě rozhodčí zápas nezvládl. Bylo tam spousta neodpískaných zákroků, hlavně v závěrů,“ kroutil hlavou Baťka.

„Nerad si stěžuji na rozhodčí, protože je to v praxi kontraproduktivní a už takhle jich je málo. Nedostatky by se ale v zápase se Skalicí našly. Chyby sudí dělali oboustranně. Na malém hřišti, kde byla spousta soubojů, to měli těžké," řekl Ondřej Holeček, předseda Slovanu Hrádek nad Nisou, který po porážce 0:1 přišel v tabulce krajského fotbalového přeboru libereckého regionu o první místo.

Holečka nejvíce zarazila chyba, kdy hlavní rozhodčí Pavel Vítek nechal jedno z mužstev vystřídat čtyři hráče, přičemž pravidla fotbalové asociace povolují na této úrovni pouze tři. „To byla základní chyba, za kterou podle mě budou následovat tresty," uvedl Holeček s tím, že si celou situaci měl pohlídat i hostující tým.

Hovořit o tom, zda byl sudí z Náchoda a spolu s ním jeden z asistentů pod vlivem alkoholu, nechtěl. „Kluci si stěžovali, mluvili o tom i hráči ze Skalice, že z nich alkohol cítit byl, že si snad i v poločase některý z nich dával pivo, ale já nikoho neviděl, nemohu nikoho usvědčit, nemám to stoprocentně podložené, tak bych tuhle věc nerad nějak komentoval nebo se k ní vyjadřoval. Nechci nikoho očernit,“ dodal Holeček.

Podobnou situaci řešili v Doubí, kde tamní Sokol remizoval v rámci krajské I.A třídy 2:2 s českolipskou Lokomotivou. „Ano, všimli jsme si toho. Je pravda, že sudí utkání odpískali dobře, ale prostě bylo vidět, že nejsou v pohodě,“ sdělil Deníku Radek Novák, kouč Lokomotivy Česká Lípa.

Tam byl na „hostování“ z vedlejšího kraje hlavní rozhodčí Petr Buchta a asistent Petr Kriegler.

Obě stížnosti samozřejmě registroval sekretář LKFS Zbyněk Poppr. „Na obou zápasech byli delegáti, ovšem ani v jednom případě nepotvrdili, že by rozhodčí byli pod vlivem alkoholu nebo nemohli řídit samotné utkání. Policii samozřejmě zavolat můžete, ale protože jde o volnočasovou činnost, tak to není trestný čin,“ pravil Poppr.

V překladu to znamená, že čistě teoreticky rozhodčí můžou být na utkání pod vlivem alkoholu, což by samozřejmě bylo v rozporu s morálním kodexem. „Pokud to úplně obrátím, tak častěji jsou v této roli samotní hráči. Když se třeba hraje ráno, tak se stává, že večer předtím třeba něco slavili nebo byli na tahu a nemusí být na západ stoprocentně připraveni. Je to samozřejmě složitá situace. Jelikož tady byli rozhodčí na výměnu z Královéhradeckého kraje, předali jsme všechny informace tamnímu fotbalovému svazu. Oni si to tam vyřeší,“ dodal Poppr.