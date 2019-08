„Chtěl jsem zachovat nějakou útočnou sílu. Po vystřídání šel fotbal nahoru. Musím ale říct, že Mirek Kukla překvapil a hrál toho beka velmi zodpovědně. Soupeř byl zkušenější a vyzrálejší a moc nás k dobrým akcím nepustil,“ řekl trenér Doks Michael Šimek.

Nástup Mšena byl významný. Zkušený tým si vytvořil tlak a po půl hodině hry vedl už o dvě branky. Zajímavostí je, že góly stříleli fotbaloví „dědkové“. Nejprve Lukáš Brož (37), kopal v Jablonci a v Turnově, a poté Tomáš Čížek (40), hrál v Teplicích, Jablonci i ve Spartě.

V jedenácté minutě zaútočil po pravé straně Matěj Hrnčíř, fauloval ho Martin Jakša a Josef Just poslal z následujícího trestného kopu centr do šestnáctky. Michal Kopecký odkopl míč jen na hranici vápna a Lukáš Brož razantní ranou po zemi prostřelil všechny pohyblivé překážky před sebou – 0:1.

Hosté tedy vyjádřili převahu gólově a pokračovali v mírném tlaku. Pak přišla 26. minuta, Martin Jakša neubránil, po místě pravého křídla útočícího Miroslava Štemberka, který zacentroval podél brankové čáry Tomáši Čížkovi, jenž pohodlně, nikým nepresován, zasunul z blízka míč do sítě – 0:2. Do poločasové přestávky ještě zbývalo dvacet minut. Rychlý Ráček, technický Tomáš Čížek a pětadvacetiletý Vojtěch Krámský byli stále nebezpeční pro domácí obranu. V mužstvu Doks došlo ve 32. min ke střídání a příchod Jakuba Kouby hru oživil.

V prvních vteřinách druhé půle se zastřeloval Jakub Kouba a další hrací čas byl ve znamení vyrovnaného duelu. V 53. minutě Jakub Šimon nečekanou střelou z rohu šestnáctky nepřekvapil gólmana France. Za pár minut si míč postavil u postranní čáry Tomáš Čížek a z trestného kopu z ostrého úhlu střílel k bližší tyči, ale pozorný Vosecký v domácí brance jeho úmysl vystihl. Platonický tlak dokských hráčů nepřinesl žádný gól.

„Hráli jsme velmi dobrý první poločas, kdy nádherně zakončil na 0 : 1 Lukáš Brož. Pak se nám podařilo přes levého beka to naservírovat Štenberkem Čížkovi. Domácí pak měli nebezpečné brejky,“ řekl trenér Mšena Vladimír Mařas:. „Druhý poločas už asi tolik fotbalový nebyl, ale má to svoji logiku. Musí tam být trochu taktiky. Domácí nás zatlačili do defenzivy a myslím si, že jsme si to pohlídali a do gólové šance jsme domácí nepustili. Musím uznat, že soupeř byl velice kvalitní, fotbalový, že patří k těm lepším. Závěr zápasu byl dost vyhecovaný, ale to k fotbalu patří. Atmosféra utkání byla přímo skvělá.“

Krajský přebor, 3. Kolo:

Doksy – Mšeno-Jablonec 0:2 (0:2 )

Branky: 12. Brož Lukáš, 26. Čížek Tomáš. Rozhodčí : Urbánek – Špidlen, Havel. ŽK: 3:3. Diváci: 180.

Sestava Doks: Vosecký Jiří – Jakša Martin (32. Kouba Jakub), Vaňátko Michal, Kopecký Michal, Finklár Martin, Polívka Tomáš, Šimon Jakub, Kukla Miroslav, Šimon Matěj, Burian Marek, Zoubek Martin (76. Brodský Ondřej).

Sestava Mšena : Franc Jan – Just Josef ( 90+3 Ježek Daniel), Hrnčíř Matěj, Brož Lukáš, Čížek Tomáš, Džmura Jiří, Hartman Tomáš ( 72. Zmeškal Stanislav), Ráček Martin, Vokáček Jiří, Krámský Vojtěch, Štemberk Miroslav (88. Sluka Milan).

Vladimír Černý