„První půle byla neučesaná, šance jsme měli, ale nevyužili. Ve druhé už jsme hráli tak, jak by to mělo vypadat, vítězství je zasloužené. My jsme povinnost splnili, v klidu jsme dokráčeli ke třem bodům,“ pochvaloval si Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice nad Popelkou.

„Sehráli jsme jeden z těch lepších výkonů. Do branky se nám vrátil Mára Michálek a v zápase nás opravdu hodně podržel. Po změně stran jsme po pěkné akci vyrovnali a tajně doufali, že bychom třeba mohli přidat další. Ale po naší chybě šla Lomnice opět do vedení a pak už jsme na to prostě neměli. Soupeř hrozil hlavně po stranách, tam jsme docela hořeli,“ uzavřel vše Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Další tří body do tabulky zapsala Stráž pod Ralskem, která sebrala na horké půdě ve Studenci těsnou a hlavně šťastnou výhru 2:1. „Podali jsme průměrný výkon. Přitom jsme začali dobře, domácí jsme přikovali na vlastní polovinu a do zaslouženého vedení nás dostal Svačinka. Pak ale hráči nepochopitelně povolili,“ kroutil hlavou Karel Knejzlík, kouč Stráže.

Hosty několikrát podržet vynikající brankář Reitmajer, po změně stran ale ani on nezabránil vyrovnání, když obraně Stráže upláchl Malý, který své sólo zdárně zakončil.

„Po hodině hry se naštěstí prosadil důrazný Mitáč a my jsme šli opět do vedení. Zase nás podržel Reitmajer, v závěru jsme přežili několik domácích standardních situacích a těsnou výhru udrželi,“ dodal Knejzlík.