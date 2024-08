Od nové sezony se stal posilou Skalice u České Lípy, která by i letos chtěla patřit do špičky krajského přeboru. Rozhodně to není příchod do neznámého prostředí. „Ve Skalici se mi líbí, s klukama se znám, navíc jsem tady v minulosti hrál. Věděl jsem, do čeho jdu,“ pokýval hlavou odchovanec novoborského fotbalu.

Start do sezony ale mají svěřenci kouče Zdeňka Baťky průměrný. V prvním kole sice doma porazili 1:0 Frýdlant, v tom druhém ale prohráli stejným poměrem s rezervou Velkých Hamrů. „Podle mě to je ztráta. Je velká škoda, že jsme tenhle zápas nezvládli. V závěru jsme mohli urvat remízu. Šance na to byly, bohužel nám chybí i trochu štěstí v zakončení. Myslím si, že je jenom otázkou času, kdy to tam bude padat,“ pevně věří v lepší zítřky.

Právě od Halbicha se čekalo, že bude skalickým střelcem číslo jedna. „No, já si to taky myslel,“ zasmál se. „Bohužel jsem střeleckou formu nechal asi někde na dovolené,“ podotkl rodák z České Lípy, kterého baví cestování.

„Pořád je to ale jen druhy zápas, celá sezona je ještě před námi. Myslím si, že na nějaké závěry je čas. Střelecká forma se brzy vrátí. Podle mě doplácíme na nerozehranost. V létě jsme sehráli pouze dva přátelské zápasy a ani jednou v kompletním složení. Věřím, že teď v neděli, kdy doma hostíme Sokol Pěnčín, si to sedne a my ukážeme naplno kvalitu, kterou tenhle tým má,“ zdůraznil.

Halbich sice nepoznal všechny týmy v krajském přeboru, přesto přiznává, že krajský přebor má svou sílu. „Právě poslední zápas v Hamrech ukázal, že to je kvalitní soutěž. Věřím, že máme silný tým, který se může poprat o nejvyšší příčky,“ pevně věří.

Na českolipský Arsenal nezanevřel a dále sleduje jeho výsledky a výkony. „Jsem stále ve spojení s klukama z Arsenalu. Mám tam pár kamarádů a rozhodně jim držím palce. Věřím, že mají kvalitu na to, aby se ve třetí lize v klidu udrželi. Podle mě se postupem času budou probíjet tabulkou výš a výš,“ má jasno.

Halbich v příštím roce oslaví kulatiny, bude mu třicet let. Má v hlavě ještě nějaké velké fotbalové ambice? „Uvidíme, co přinese budoucnost. Rád bych si na stará kolena vyzkoušel nějakou soutěž v Německu. V létě jsem právě odmítl nějaké německé nabídky. Teď jsem ve Skalici a bude se snažit týmu co nejvíce pomáhat. Člověk neví, co bude dál. Třeba mě to zase zláká domů, do Lindavy. To je taky jeden z cílů, zahrát si tam krajskou soutěž,“ dodal na závěr.