Na konci poločasu ale přišlo vyloučení Třešňáka. „Podle mě přísné. Je vidět, že neumíme hrát v deseti. Před týdnem jsme také dostali červenou a zápas ztratili. Je pravda, že v závěru jsme se už jenom bránili. Vyrovnání přišlo v nastavení a z penalty. Bohužel byla, Bróša tam v přemíře snahy fauloval,“ zakroutil hlavou. „Před zápasem bych bod bral, teď je to ale ztráta. Kord v naší situaci,“ posteskl si.

Spokojený nebyl ani Milan Bláha, kouč domácího Frýdlantu. „My jsme si ten bod nezasloužili, nehráli jsme dobře. Scházelo nám nasazení. Dostali jsme brzký gól po rohovém kopu, od toho se to odvíjelo. Kluci byli nervózní, hodně kazili, hráli prostě špatně. Když šli hosté do deseti, měli jsme tlak, ale bylo to takové jalové. V závěru jsme zachránili alespoň remízu, ale jak jsem řekl, není zasloužená,“ pravil Bláha kriticky.

Za Nový Bor už nastoupil bývalý reprezentant Ondřej Zahustel. Jak si vedl? „Určitě nám pomohl, je to zkušený hráč, který dokáže podržet míč. Odehrál první zápas, netrénoval s námi, bylo to takové seznamovací. Z dorostu Lípy jsem si stáhl Pepu Choura, ten podal solidní výkon. Naše hra se určitě zlepšila. Příště se mi vrátí Babic, ale zase bude chybět Třešňák, ten asi dostane větší trest,“ dodal Kouřil.

„Věděli jsme, že Ondra Zahustel nastoupí, netušil jsem, na jakém postu bude hrát. Nabírali jsme ho a při standardních situacích jsme na něj hráli osobku. Více jsme to neřešili,“ dodal Bláha.