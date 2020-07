Velmi rušno je ve fotbalovém areálu Lokomotiva Česká Lípa. Díky druhému úspěšnému vrtu je v areálu dostatek vody na zavlažování hlavního hřiště. Díky této skutečnosti mohla začít rekonstrukce hlavního i menšího fotbalového hřiště. Právě tréninkové hřiště se rozšiřuje a postupně budou instalovány nové sloupy se sítěmi. Proměnou prošlo kromě samotného trávníku a hřiště také zázemí pro diváky a fanoušky.

Stará tribunu byla odstraněna a na jejím místě vyrostla nová, modernější a hlavně zastřešená tribuna. Díky této změně budou fanoušci chránění před nepříznivým počasím. Pokud bude rekonstrukce probíhat podle představ, tak by se do areálu v Plynárské ulici měly vrátit všechny mužstva Lokomotivy. „Naposledy před dvěma lety hrály všechny naše týmy na Lokomotivě. Poté A-tým, B-tým i dorost hrál jinde. Zde své zápasy odehráli jen žáci a přípravka,“ připomněl předseda klubu Jan Kubišta. Do prací se zapojili i fotbalisté, kteří místo do míče kopali krumpáčem do země. „Díky patří všem, kteří neváhají pomoci ve svém volném čase,“ děkují zástupci klubu všem lidem, kteří s potřebnou přestavbou pomáhají.