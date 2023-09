„Pokud neděláme chyby a hrajeme zodpovědně, není to tak špatné. Jenže ty chyby děláme a to nás sráží. Pěnčín je ale momentálně o třídu výš, než my,“ jasně přiznal Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

Jeho omlazený tým to má v úvodu soutěže hodně těžké, zvláště po psychické stránce. „Kluci se pak na hřišti trochu bojí něco vymyslet. Ale já věřím, že to zlomíme a bude se to zlepšovat,“ dodal.

Domácí Pěnčín je stále bez porážky a drží druhé místo o skóre za prvním Hrádkem.„Splnili jsme roli favorita, soupeř chvilku kladl odpor. Jsem rád, že si zahráli kluci, co měli jisté výpadky. Trochu mě mrzí, že jsme neudrželi nulu,“ řekl Emil Šafář, kouč trenér FC Pěnčín.