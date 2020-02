Ve čtvrtek Nový Bor odjel na soustředění do Heřmanic, kam zamířilo třináct hráčů, což je v současné době celý kádr týmu. Čekal ho náročný program, vyjma tréninkových jednotek a náročných výběhů tým prubl i zmíněný zápas s Kosmonosy. Zvládl ho s bravurou.

„Kluci toho za těch pár dní na soustředění naběhali tolik, že jsem byl přesvědčený o tom, že v zápase odpadnou. Nestalo se tak. A hodně mě to překvapilo, kluci soupeře uběhali. Měl jsem pocit, že i kdyby se hrálo dalších dvacet minut, tým vydrží stejné tempo,“ nešetřil chválou na adresu „svých“ hráčů novoborský trenér Jan Broschinský.

Kormidelník Nového Boru ale přeci jen nemá úplně klidné spaní, posily jsou v Novém Boru dost žádanou věcí. Třináct hráčů téměř jistě stačit nebude. „Třináct hráčů je málo, moc dobře to vím. Odešel Novák, nové angažmá si hledá Havel. A do přípravy se nezapojil ani Kaiser. Uvidíme, koho se nám podaří sehnat, mám v týdnu nějaké schůzky. Ideální by bylo mít ještě dva tři hráče,“ dodal Broschinský.

Nový Bor je nyní v polovině zápasové přípravy, čekají ho ještě minimálně čtyři duely – proti Lovosicím, Litoměřicku, Dobrovici a Jílovému. Pátý zápas by se měl odehrát 7. března, soupeř na generálku zatím známý není.

„Slyšel jsem názory, že toho mají kluci moc, ale podle mě je to v pořádku. Zima je dlouhá a osm či devět přátelských zápasů je v pohodě. Trénovat jsme začali 8. ledna a hned 10. ledna už jsme hráli. Samozřejmě je to celé nastavené tak, aby to kluci vydrželi, těžšího soupeře střídá lehčí. Zatím jsem s přípravou ale hodně spokojený, snad nám to takhle vydrží co nejdéle,“ řekl na závěr trenér Broschinský.

V dalším utkání se Nový Bor představí 8. února, kdy doma přivítá Lovosice. Duel startuje v 11.00.

Nový Bor – Kosmonosy 5:2 (3:2)

Branky: 5. Sochor, 15. Stromecký, 27. Šimoník, 62. J. Broschinský, 70. Zlatníček – 10. Marek, 34. Keszeg. Rozhodčí: Marek.

Nový Bor: D. Blumentritt, Šimoník, L. Broschinský, Devátý, Janů, Krpata, Kubeš, Vacek, Sochor, Stromecký, J. Broschinský ml., Holubec, Šimůnek, Zlatníček.



Předchozí výsledky: Nový Bor – Arsenal ČL 3:2, Nový Bor – Oppach (GER) 3:0, Nový Bor – Roudnice 1:2, Nový Bor – Kosmonosy 5:2.