„My jsme počítali, že v tabulce do čtvrtého místa, takže jsme spokojení s úvodem sezony i výsledkem 5:1 s Novým Borem. V úvodu sezony jsme prohráli jen s Turnovem, který je asi trochu někde jinde,“ řekl předseda frýdlantského klubu Martin Budzel.

Ocenil kvalitu soupeře. „Bor se chtěl rehabilitovat za Lomnici nad Popelkou, s kterou doma prohrál: Dobře zvolil taktiku, pokryl naše opory a zhustil střed hřiště. Nám tedy nezbývalo nic jiného, než hrát po krajích. Neměli jsme takovou převahu jako jindy, až na ten zmiňovaný zápas s Turnovem, ale zvládli jsme to,“ uvedl šéf čtvrtého celku tabulky.

Dvěma góly se blýskl Petr Coufal, který ve 23. minutě skóre otevřel a pět minut před koncem i stanovil.

To v novoborské kabině je úplně jiná nálada. Tým z Českolipska dokázal vyhrát v prvním kole, když uspěl v derby utkání proti Stráži. Následovaly čtyři porážky při skóre 4:14. „„Je to pořád dokola. U první branky si nepohlídáme standardní situaci. Pak jde mladý Konečný sám na brankáře, ale nedává. Po změně stran tam jeden z nejzkušenějších hráčů dvakrát zaspal a rázem to bylo 3:0. Po rohu jsme sice snížili, ale přišly další chyby v obraně…výsledek je krutý, ale taková je realita,“ smutně pravil Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

Broschinský se v úvodu sezony pere se smutným faktem – od prvního kola má několik hráčů na marodce. Navíc se nedaří v ofenzivě, v obraně se kupí jedna chyba za druhou. „Jak z toho ven? Nevím. Přemýšlím, že bych podal rezignaci na funkci trenéra. Máme zraněné hráče, v drtivé většině jde o svalové problémy. To jsem ještě nezažil. Teď se nám zranil Havlík. Nemáme lidi, je to těžké. Teď by se měla ukázat síla kabiny. Věřím, že jsme silní a dostaneme se z toho. Měli jsme silné soupeře, teď máme Železný Brod a Rovensko. To jsou zápasy, ve kterých bychom už prostě měli bodovat,“ dodal na závěr.

Slovan Frýdlant – FC Nový Bor 5:1 (1:0)

Branky: Coufal 2, Kesner, Štrbák, Mazánek – Broschinský. R: Šmíd. ŽK: 2:1, 150 diváků.

Nový Bor: Svoboda - Devátý, Kubeš (65. Džavík), Verner, Třešňák, Stromecký, Holubec, Havlík, Konečný, Novák, J. Broschinský ml.