Broschinský poslední dvě sezony trénoval Žibřidice, předtím působil právě na novoborské lavičce. Žibřidické angažmá ale dopadlo fiaskem, zkušený kouč byl fotbalem otrávený. „Teď jsem natěšený, může za to i fakt, že vedení chce posílit. Tak snad to dobře dopadne,“ usmál se Jan Broschinský starší.

Když jsme se spolu bavili naposledy, tak mi to přišlo, že si od trénování dáte pauzu.

Je pravda, že jsem byl svým způsobem fotbalem znechucený a unavený. Už na konci minulé sezony jsem se dozvěděl, že Bor shání nového trenéra. Padlo i moje jméno. Budu upřímný, oslovil mě jiný tým z krajského přeboru. Tam jsem se ale nedohodl na podmínkách. Myslím tím hráčské podmínky, takže jsem odmítl.

Takže přišel návrat tam, kde to dobře znáte.

Najednou mi volal Zdeněk Fakan, předseda klubu. Důležité pro mě bylo, že si můžu přitáhnout vytipované hráče. Vypadá to, že to jde jinou cestou.

Vy jste ale odcházel právě kvůli hráčské filozofii, kdy klub dal prostor mladým hráčům, viďte?

Já si myslím, že to snad nemůže být horší. Chtěl bych navázat na sezonu, kdy jsem měl také mladé kluky. Ze začátku se nám nedařilo, po osmi kolech jsme chytli vítěznou šňůru a nakonec skončili ve středu tabulky.

Jak vůbec vypadá letní příprava?

Na tréninku kluci vypadají dobře, mám tady okolo dvaceti hráčů. Důležité je, že se hráčům chce trénovat. Bohužel jsme kvůli silně podmáčenému hřišti museli odložit přátelské utkání proti Dobrovicím. Máme tam ale další zápasy – 20. července Mnichovo Hradiště, 27. července Jílové a poslední proti Arsenalu B. Hlavně mě těší, že chuť trénovat mají právě ti mladí.

Zmínil jste fakt, že si můžete přivést nějaké hráče. Prozradíte které?

Nezlobte se, ale neprozradím. Celkově je v jednání čtyři, pět kluků. Dva už tu byly, dva mám slíbené z České Lípy. Tady jsme obnovili spolupráci.

Odchází někdo?

Co vím, tak nikdo neodešel. Jen Hadrbolec šel na školu do Brna.

Jaké cíle si dáváte do nového ročníku?

Ještě jsme neměli přátelák, na tréninku kluci vypadají dobře. Osobně bych chtěl být kolem osmého, devátého fleku. Prostě střed tabulky, nechceme mít problémy se záchranou. Pak jsou tam určité tlaky, které nedělají dobrotu.

Krajský přebor bude mít nově šestnáct účastníků. Jak se na to těšíte?

Osobně si myslím, že to bude určitě kvalitnější. Týmy z Děčínska, Vilémov a Šluknov, budou silné. Máme tu také nováčky z I.A třídy, třeba Sokol Pěnčín má své kvality. Máme v úvodu dobrý los, od toho se můžeme odrazit. Jedna věc mě ale štve.

Která?

Nechápu, že se dvě kola budou hrát ve středu. My třeba hrajeme od 17 hodin ve Velkých Hamrech. Kluci dělají do 18 hodin, do Hamrů ale musíte vyrazit tak v půl třetí. Myslím si, že menší problém by byl to dohrát na konci podzim na umělkách. Hrát v týdnu je podle mě prostě neregulérní.