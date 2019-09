Domácí trenér Broschinský udělal v sestavě několik korektur oproti minulému zápasu. Nový Bor začal velmi pozorně v obraně a s jednou překvapivou změnou: v bráně nastoupil po velmi dlouhé době Blumentritt (rok pracovně mimo), jelikož gólman Ticháček se před zápasem zranil.

Že Višňová je těžký soupeř viděli diváci od první minuty a domácím hráčům se v některých herních pasážích vůbec nedařilo. Hlavně dobré akce se nedařily přeměnit v gól. V 9. minutě domácí brankář rozehrál míč na střed, přišla ztráta, čehož využil hostující střelec Michálek, když nechytatelnou střelou trefil břevno a míč po odrazu skončil v síti – 0:1. Pro Michálka již devátý gól v soutěži!

Boráci bojovali a snažili se o vyrovnání. Opět si připravili gólové příležitosti, kterým chybělo už jen štěstí k vyrovnání. Časomíra ukazovala 32. minutu, když brankář soupeře vyráží míč do bezpečí, ale jen nakrátko, protože Kubeš a Janů zahrávají míč do vápna, což dobře vystihl nabíhající Zlatníček, který hlavou posílá míč do kouta branky - vyrovnáno 1:1.

Ve druhé půli měl domácí trenér šťastnou ruku při střídání, když poslal na hřiště Skočdopole. Mladý útočník po chvíli na hřišti útočí po křídle a jeho střelu vyráží gólman. Vzápětí je Skočdopole znovu v akci a v 78. minutě za záda gólmana posílá míč do sítě – 2:1. Domácí hýří velikou a zaslouženou radostí z výhry.

V sobotu Nový Bor hostí Stráž pod Ralskem.