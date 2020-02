Zástupce českolipského okresu se musel proti chemikům obejít bez několika hráčů, chyběli třeba Janů, Holubec či Broschinský. Do akce tak šli i dva dorostenci. Také Lovosice nebyly kompletní.

Byly to ale právě ony, kdo šel jako první do vedení – jedinou trefu účastník ústeckého krajského přeboru dal z penalty. To však bylo ze strany Lovosic vše, ještě během prvního poločasu Nový Bor skóre otočil, trefili se Krpata se Zlatníčkem.

Druhý poločas byl především o neproměňování šancí na obou stranách. Žádný gól už nepadl, a tak si Nový Bor připsal další povzbudivý skalp před ostrým startem sezony. V dalším utkání Nový Bor prubne okresní derby, soupeřem mu bude Cvikov.