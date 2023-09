„Trochu jsme pozměnili sestavu, ale hlavně nám pomohla na stoperu nová posila Honza Liška, který hrával třeba v Teplicích a prokázal zkušenosti. Musím také pochválit kapitána Honzu Broschinského. Dohrál to s tržnou ránou na hlavě, klobouk dolů,“ zdůraznil Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru, který oslavil vůbec první body v letošní sezoně.

„My jsme dosavadní domácí utkání nehráli špatně, mohli jsme tam bodovat. Ale chyběla nám potřebná dávka štěstí. Je jasné, že se nemůžeme rovnat Pěnčínu nebo Hrádku. Proti týmům, které budou hrát dole, jsme ale schopni hrát vyrovnanou partii. Náš tým si prostě potřebuje sednout, chce to čas. Předpokládám, že tohle vítězství budou pro kluky velkou vzpruhou,“ dodal Kouřil.

„Pochvalu zaslouží také pozorný brankář Zelený, který dnes chytal poslední zápas za Nový Bor. Odchází bydlet a studovat do Brna a tím pádem zatím účinkování v našem klubu ukončil. FC Nový Bor mu za reprezentaci našeho klubu děkuje a přeje úspěšné studie i sportovní úspěchy. Ondřeji díky,“ řekl Jiří Obrovský, klubový sekretář.

Hosté byli naopak hodně rozčarovaní. „Náš výkon byl tragický, špatný ze všech stran. Jediný náš levý bek hrál dobře. Někdo nám sice ještě chybí, ale to není tak hrozné. Dneska byli špatní všichni. Kompletně se nám to v Boru nepovedlo. Je to nejslabší mančaft, jeli jsme si tam pro body. Mohli jsme dát šest gólů. Útočníci byli špatní. Nic jsme si nezasloužili,“ uvedl zklamaný košťálovský trenér Karel Janata.