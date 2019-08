Zápas se hrál na velmi dobrém trávníku a hosté od první minuty bojovali s příkladným nasazením. V 10. minutě nastřelil po individuální akci Zlatníček břevno. V dalším průběhu zápasu měl Bor další příležitosti ke vstřelení branky. Domácí ovšem odpovídali bojovností a snažili se o odvetné akce.

Ve 40. minutě se hostitelé dostali do vedení po střele do horního růžku. Novoborští se pokusili rychle vyrovnat, ale míč do domácí branky nedostali. Do druhé půle nastoupil Bor s jednou změnu v sestavě, když Holubce vystřídal Skočdopole a hra hostů dostala jiný rozměr.

V 65. minutě vyrovnal po akci Vacka Zlatníček. V dalším průběhu střetnutí Lovosice hodně přitvrdily a rozhodčí je trestal žlutými kartami. V jednom případě dokonce vytáhl červenou kartu a domácí dohrávali v deseti. Rozhodnout mohl Jan Broschinský, ale jeho hlavička o centimetry minula horní roh branky.

ASK LOVOSICE – NOVÝ BOR 1:1 (1:0)

Branky hostů: Zlatníček.

Sestava Nového Boru: Ticháček – Stromecký, L. Broschinský, Devátý, Holubec, Vacek, Novák, Kaiser, Krpata, Sochor, Zlatníček. Trenér: J. Broschinský.

Jiří Obrovský