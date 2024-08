Nový Bor doma hostil Sokol Pěnčín, se kterým nakonec remizoval 1:1. Trenér Jan Broschinský, který se do Boru vrátil po dvou letech, to bral jako ztrátu.

„Pro nás to byl vlastně takový smolný zápas. Hlavně ve druhém poločase jsme měli minimálně čtyři obrovské šance. To musíme dávat. Třikrát jsme tam byli sami před brankářem, jednou jsme trefili břevno. Asi se ukázala nezkušenost některých našich hráčů. Věřím, že si to ale sedne a bude se to zlepšovat,“ doufá Broschinský.

První poločas vyhrál hostující nováček. „Bylo to vyrovnané, my jsme začali zhurta. Upozorňoval jsem hráče, že Pěnčín umí zahrávat standardní situace. No, a přesně z toho jsme dostali branku. Pak se Pěnčín trochu zatáhl, celkově to je ale sympatický tým,“ vysekl soupeři pochvalu.

Po změně stran se výkon domácích diametrálně zlepšil. „Musel jsem to trochu proházet, syna jsem vytáhl ze stopera do středu zálohy. Naše hra se strašně změnila. Právě můj kluk po rohu vyrovnal. Potom jsme do nich bušili, ale nic z toho,“ pokračoval.

Broschinský lituje domácí ztráty, hlavu ale neztrácí. „Doma bychom měli vyhrávat, ale klukům nemám defacto co vyčíst. Musíme je pochválit za bojovnost. Na druhou stranu mě mile překvapil právě Pěnčín, kterému ještě chyběli bratři Hurtové. Myslím si, že se v krajském přeboru neztratí,“ dodal na závěr.

Stráž pod Ralskem doma bojovala proti Velkým Hamrům B. Na branku hostujícího Čapka odpověděl ve 33. minutě Biedermann. Hostům tři body zařídil na začátku druhé půle Bím. Stráž měla šance na vyrovnání, nakonec ale nemá ani bod.

O tom, jak Skalice porazila 1:0 Frýdlant, jsme psali ZDE.