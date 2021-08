„Začali jsme trénovat 13. července, udělali jsme si takové krátké soustředění. Příprava byla solidní, trénovalo se ve velkém vedru. Kluci dostávají pochvalu, nemají to jednoduché. Mají samozřejmě pracovní povinnosti, do toho skočí dovolené. Opravdu je chválím,“ zdůraznil Jan Broschinský starší, trenér Nového Boru.

Novoborští fotbalisté sehráli tři přátelské zápasy. Celek Neugersdorf U 19 přestříleli 4:3, ve Cvikově vyhráli 4:2. Zvládli i generálku, z Lovosic si přivezli vítězství 3:1 (J. Broschinský ml. 2, Džavík).

„Ještě jsme měli hrát s Rumburkem, ale ten to na poslední chvíli odvolal. Prý měli v týmu pozitivního hráče na covid. Mrzí nás to, nemám důvod jim nevěřit. Ale škoda přátelského zápasu,“ pokrčil Broschinský rameny.

Tým doznal hráčských změň. „Můj mladší syn Lukáš odešel do Žibřidic. Kuba Sochor šel zpátky do Chrastavy, nedával to kvůli pracovním povinnosti. Skončil také 18letý Matěj Šešina, který je prý unavený z fotbalu. Kádr jsme doplnili dorostenci, jeví se velmi dobře. Novými hráči jsou Džavík, Havlík, Verne a Konečný. Máme až nezvykle mladý tým,“ konstatoval kouč Nového Boru.

Výsledkově se Boru v přípravě dařilo, přehnané ambice v krajském přeboru dle slov vlastního trenéra ale nemá. „Radši se budeme držet při zdi. Uvidíme, jak si to všechno sedne. Rádi bychom hrál v klidném středu tabulky, chceme si prostě zahrát fotbal, který se bude našim divákům líbit. Na vršku budou hrát jiné celky. Silná bude Skalice, která obrovsky posílila, nadupaný bude Turnov, dobře se jeví nováček z Lomnice. Očekávám kvalitnější ročník,“ pokýval hlavou.

I v Novém Boru by si přáli, aby se konečně dohrál kompletní ročník krajského přeboru. „Doufám, ale moc nevěřím. Víme, jak se nám to minulý rok po těch dovolených rozjelo. Nejsem moc spokojený s tím, co vymýšlí FAČR. Třeba ty testy před zápasem…Přál bych si, aby se alespoň dohrál podzim a naplnila se kvóta zápasů, kdy se může sestupovat a postupovat. Uvidíme,“ dodal Jan Broschinský starší.