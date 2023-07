Poslední sezona vám přinesla desáté místo. Vaše hodnocení?

Já jí viděl jako povedenou. Do kádru jsme zapracovávali mladé kluky, podle toho to tak dopadlo. Jasně, desáté místo není nic moc, nevypadá to hezky. Myslím si, že jsme mohli být klidně devátí nebo osmí.

Jak to vypadá s vaším hráčským kádrem do další sezony?

Máme tam nějaké změny. Kvůli práci odešel Leoš Devátý, to je velká ztráta. Do Hrádku nad Nisou nám odešel brankář Michal Svoboda, který chodí do školy v Liberci a bude to mít v Hrádku prostě snadnější. Skončil Filip Šimoník, do Polevska odešel Michal Třešňák. Kádr tak zkoušíme doplnit o naše mladé dorostence, uvidíme, jestli nepřijde někdo z České Lípy.

Mluvilo se o tom, že bych chtěl odejít Jan Broschinský, klíčový hráč celého mužstva.

Co já vím, tak nikam neodchází.

Není tajemstvím, že hráčů na Českolipsku prostě moc není…

Je to tak. Samozřejmě se snažíme posílit i hráči odjinud, ale je to těžké. Zájemců je moc a fotbalistů prostě málo.

Co říkáte na to, že z krajského přeboru nechtěl nikdo postoupit do divize?

Svědčí to o tom, že úroveň krajského přeboru a divize je prostě strašně rozdílná. Je vidět, že hrajete špičku přeboru, ale stejně tam nejdete. Podle mě je pak potřeba, nakoupit pět, šest kvalitních hráčů.

Jaké jsou vyhlídky pro další sezonu?

Upřímně? Sezona to nebude jednoduchá. Jak jsem řekl, tak budeme sázet na naše mladé kluky. Rozhodně nebudeme cílit na medailové příčky.

Hodně se probíraly postupy Studence a Mimoně. Oba týmy jasně sestoupily. Myslíte si, že je dobře, že do kraje postoupí tým z I.B třídy?

No, dobře to není. Je pravda, že Studenec nehrál špatně, má specifické prostředí. Mimoň tedy byla daleko horší. Ale zase to svědčí o tom, že nejsou hráči. Je to špatné. Kdo nemá mládež, tak to má hodně těžké. My žijeme z mládeže a díky tomu můžeme mančaft doplňovat.

Vypadá to, že kondice mládeže v Novém Boru je na dobré úrovni, viďte?

Je pravda, že tam teď máme menší mezeru, jelikož nebudeme přihlašovat starší dorost, ale pouze ten mladší. Máme tam díru v ročníku, někteří kluci tak přešli do Arsenalu, kde se hraje dorostenecká divize, což rozhodně není špatná soutěž.

Když už jsme nakousli vaší spolupráci s Arsenalem, může jí ovlivnit fakt, že jeho A tým postoupil do třetí ligy a rezerva do krajské I.B třídy?

To je otázka. Co vím, tak na divizi měli třeba hodně kluků z Liberce. Béčko teď mají v I.B třídě, takže si možná budou chtít stáhnout hodně hráčů zpátky. Uvidíme.

Trenér Stanislav Kouřil zůstává?

Ano, ten zůstává. Příprava už je naplánovaná, máme tam nějaké přáteláky.

Když se kouknete do budoucna, jak vidíte amatérský fotbal za několik let?

Nevidím to dobře. Za mě je tady slabá podpora od státu. Je to horší a horší. Stát prostě musí podporovat kluby, hlavně mládež. Už teď je problém s dětmi a bude to ještě horší.