„Bylo to těžké utkání, což jsme předpokládali. Před zápasem v Novém Boru jsem klukům kladl na srdce, že základ bude hrát v obraně na nulu, vyrovnat se domácím v nasazení a pomoci si standardními situacemi. To se nám podařilo splnit a zaslouženě si odvážíme tři body,“ řekl trenér Milan Bláha.

„Do zápasu jsme šli s tím, že konečně musíme něco udělat, bohužel se nám to opět nepovedlo. Nemůžeme říct ,že bychom propadli, ale za celý zápas jsme si nevytvořili jedinou golovou šanci. Vždy chyběla taková finální fáze. Po obdrženém gólu to už byla taková křeč a čekání, že se k něčemu náhodně dostaneme,“ pravil Jan Broschinský, kapitán Nového Boru.

Jeho tým má po čtyřech kolech na kontě stále nulu při skóre 2:17. „Vstup do sezóny je špatný a bude hodně těžké se z toho dostat, to si nebudeme nalhávat. Jen se potvrzuje to, o čem se už mluvilo. Od začátku soutěže bohužel hrajeme o záchranu," dodal.