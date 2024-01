Mix mladých odchovanců, zkušených borců a také posil z třetiligového A týmu namíchal pro soupeře vskutku těžko stravitelný koktejl. „Povedl se nám perfektně vstup do sezony. Postupně jsme na to navazovali dalšími dobrými výsledky a snažili se být v tabulce co nejvýše. Prostě nám to vyšlo,“ řekl skromně Tomáš Kucr, kouč českolipské rezervy.

Arsenal své soupeře často demoloval velkými debakly, hned 23 branek zaznamenal zkušený útočník Karel Kaňkovský. „Jasně, je to důležitý hráč. Hraje na něj celý tým, máme to spíše postavené na zkušených borcích. Karla známe a víme, co umí,“ poznamenal.

Kaňkovský si na podzim odbyl určitou minutáž i ve třetí lize, kde naskočil za českolipské „áčko.“ Kucrovi se to ale zase tak moc nelíbí. „On si to chtěl sám vyzkoušet. Upřímně, nám to trochu vadí. Berou nám nejlepší střelce, kterého pak musíme nahradit. V béčku odehraje celý zápas, zatímco ve třetí lize deset, patnáct minut,“ pokrčil rameny.

Zimní přípravu začal lídr západní skupiny I.B třídy 16. ledna. „Budeme trénovat dvakrát týdně, dohromady odehrajeme sedm, osm zápasů. První bude 27. ledna v Děčíně, pak nás čeká Liberecký zimní pohár, který nám pokryje celý únor. Následovat bude 9. března podzimní dohrávka proti Nové Vsi u Liberce, generálku sehrajeme proti Železnému Brodu,“ prozradil Kucr.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Hráčský kádr se v zimní pauze určitě bude měnit. „Kuba Vinš nám oznámil, že se vrátí do Zákup. Říkal, že to je kvůli práci a že se cítí starý. Podle mě je ale pořád mladej kluk,“ zasmál se. „Určitě to budeme nějak doplňovat. Po zranění se vrací Dominik Černý, ze Sosnové k nám chce přijít Martin Švec. Samozřejmě je jednání s kluby složitější. Naštěstí můžeme sáhnout do dorostu, nebo nám pomůžou kluci, kteří nejsou tolik vytížení v A týmu,“ konstatoval trenér Arsenalu B.

Rozjeté to mají v České Lípě opravdu dobře, o postup by mohli přijít vlastní hloupostí. Pokud Arsenal zvládne podzimní dohrávku, bude mít už dvanáctibodový náskok. „Chceme navázat na podzimní část soutěže. Pokud bude šance na postup, nebudeme se bránit postupu do I.A třídy. Pod námi je soutěž hodně vyrovnaná, což nám vyhovuje. Týmy si sbírají body mezi sebou,“ pokýval hlavou.

Postup by byl samozřejmě dobrý pro další kategorie Arsenalu. „Samozřejmě by to bylo dobré pro vycházející dorostence, kteří hrají divizi. No, a když se k nám jde třeba po zranění rozehrát nějaký kluk z Áčka, taky ocení vyšší soutěž,“ má jasno. „Spolupráce s A týmem byla perfektní. Kluci odehrají i celé zápasy, dávají góly, baví je to. Než aby jenom seděli na střídačce, tak nám jdou raději pomoct,“ poděkoval jim na dálku.

Je jasné, že všem soupeřům Arsenalu Česká Lípa B právě třetiligové posily moc nevoní. „Myslím si, že pokud má klub béčko, tak je to přece normální. Podle mě je tam i určitá závist v tom, že nemáme problém s hráči. Je ale pravda, že se nám stalo, že hrál současně dorost i naše áčko. Takže jsme se museli spolehnout sami na sebe a stejně to zvládli,“ dodal na závěr Tomáš Kucr.