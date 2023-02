"Doubí bylo nakonec šťastnější. Je potřeba řict, že byli o malý kousek lepší. V úvodu utkání šli hned sami na branku, ale šanci neproměnili. Naopak my šli do vedení. Do poločasu ještě vyrovnali na 1:1. Byli fyzicky dobře připraveni a zvládli s námi běhat celý zápas. Hned v úvodu druhé půle jsme inkasovali na 1:2. O deset minut později ale srovnali. Už jsme si mysleli, že utkání dojde do penalt, ale Doubí rozhodlo o vítězství dvě minuty před koncem po standardní situaci, kdy využilo svou výškovou převahu. Musím říct, že zaslouženě," uznal sportovně trenér Rapidu Pavel Jakubec.

Pro týmy je ale první kolo poháru vždy spíše přípravou. "Měli jsme v sestavě sedm dorostenců, kteří odehráli kvalitní utkání. Kromě dvou hráčů jsme byli v plné síle, takže bych se nevymlouval na sestavu. V klíčových situacích ale chyběla zkušenost, jinak jsem s průběhem utkání spokojený. Na hráčích se také projevila únava. Jsme v těžké fyzické tréninkové fázi. Toto bylo třetí utkání během týdne, které jsme brali jako další přípavné. Například do druhého poločasu jsme udělali pět změn, které by nepřišly, pokud bychom hráli na výsledek. Je určitě pozitivní, že dokážeme hrát vyrovnané zápasy s mužstvy z A-třídy," hodnotí pozitivně šéf lavičky.

Také Brezinský a jeho tým bral zápas v rámci přípravy na jarní část sezony. "Na našem týmu se mi líbí, že v přípravě často prohráváme, ale dokážeme se zvednout a zápasy otočit. Máme hodně mladý tým, který pracuje a výsledek jim není jedno. Kluci to vždy chtějí zvrátit a za to si zaslouží pochvalu," dodal na závěr hráč, který ještě v loňské sezoně Doubí zároveň trénoval.

TJ Sokol Doubí - VTJ RAPID Liberec 3:2 (1:1)

Branky: 41. Koťátko Tomáš, 47. Brož Vojtěch, 89. Doropei Bohdan - 18. Gschwentner Roman, 55. Pelinka Jiří. Rozhodčí: Marek Miloš - Karlík Jiří.

Spartak Smržovka - TJ Sokol Držkov 3:2 (1:1)

Branky: 29. Vodička Dušan, 64. Vodička Dušan, 80. Červenka Lukáš - 20. Just Josef, 72. Vokáček Jiří. Rozhodčí: Smoleňák Jakub - Šedina Jan, Preissler David.

FK Přepeře B - TJ Sokol Pěnčín 1:4 (0:2)

Branky: 84. Morávek Dan - 30. Žďárský Mikuláš, 35. Žďárský Mikuláš, 50. Bárta Tomáš, 51. Handl Filip. Rozhodčí: Zikmund Jiří - Bohuš Marek, Mach Ondřej.