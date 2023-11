„Byl to vyrovnaný zápas, se šťastným koncem pro nás, měli jsme tentokrát víc štěstí. Po remíze přišla konečně výhra. Ale nebyli jsme zase až tak lepší, než soupeř. Když prohrávali, tak to otevřeli a my jsme šli sami na branku,“ stručně pravil Karel Janata, kouč Košťálova.

„Nepovedlo se to, jsme v hluboké krizi. Není v podstatě z čeho brát, na marodce máme opravdu hromadu lidí, přijeli jsme ve dvanácti lidech. Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme měli minimálně na bod. Spálili jsme tam dvě šance, dostali jsme hloupý gól na 1:2. Těsně předtím tam měl čistou gólovku Radim Věchet. Domácí ale nakonec asi vyhráli zaslouženě. Ve druhé půli nás díky našim ztrátám dostali pod tlak. Myslím si, že jsme tenhle zápas promarnili,“ kroutil hlavou Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

PODÍVEJTE SE: V záchranářské bitvě brali bod. Kapitán ví, že výkon nebyl dobrý

Jeho tým je desátý a musí se v tabulce ohlížet za vlastní záda. „Dobré je, že týmy, které jsou za námi, sbírají body pomalu. Do konce podzimu hrajeme dva zápasy, musíme z nich získat alespoň tři body,“ dodal trenér poražených.

Do konce podzimu sehraje Stráž dva zápasy. Tento víkend hostí doma Lomnici, rok 2023 zakončí na půdě Frýdlantu. „Do konce podzimu musíme udělat tři body, je jasné, že se upínáme na utkání s Lomnicí. Co se týče marodky, neočekávám, že by se nám někdo vůbec vrátil. V pátek to půjde na trénink zkusit stoper Vacek, na tréninku už byl po zranění brankář Reitmajer. Jenže do toho dal tolik, že se potom nemohl ani hnout. Pak je tu David Volejník, který po zápase v Hrádku skončil v nemocnici. Ale ani tady to není žádná sláva, stále se mu motá hlava. Pokud mu tepovka vyletí, musí do předklonu a má po tréninku. Doporučil jsem, aby raději ještě absolvoval nějaké vyšetření,“ dodal Knejzlík.