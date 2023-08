„Je to tak, chce odejít. Ale my ho zatím nemůžeme uvolnit. Alespoň do té doby, než za něj seženeme náhradu,“ pravil Zdeněk Fakan, předseda klubu. Žibřidice, kam Stromecký míří, trénuje Jan Broschinský starší, bývalý kouč Nového Boru.

Do podzimní části bude mít Nový Bor opět mladší kádr. „Odešel brankář Svoboda. Dále Třešňák. Na rok skončil Devátý, který musí dostavět barák. Pak by se měl vrátit. Skončil ještě Šimoník. Zpátky do Skalice odešel Stejskal, navíc v říjnu skončí Zelený, který jde studovat do Brna,“ prozradil Fakan.

Novoborští samozřejmě hlásí i nové tváře. „Máme tady Babice z českolipské Lokomotivy a Štěrbu z Arsenalu. Ze Skalice dorazil brankář Petr Blažek,“ podotkl.

Nový Bor sehrál tři přátelské zápasy. Jeden mu nakonec odřekla Lokomotiva Česká Lípa. Novoborští podlehli Jílovému 0:2, děčínskému Junioru 2:5. V generálce porazili Mimoň 5:2.

„Do prvních dvou zápasů zasáhly hodně dovolené. Jinak se, podle mě, příprava povedla. Uvidíme, co se bude dít v soutěži,“ zamyslel se Fakan.

Ten očekává složitý ročník, ve kterém by Nový Bor rozhodně neměl hrát o čelo tabulky. „Viděl bych to tak na osmé až desáté místo. To by bylo dobré, na lepší příčky asi nemůžeme pomýšlet. Rádi bychom prožili klidnou sezonu. Snad nebudeme mít nějaké sestupové problémy,“ dodal předseda FC Nový Bor.