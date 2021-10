Kamenice bojuje s marodkou, ale taky o čelo tabulky. Na hřišti Slovanu Vesec vyhrála jasně 6:2. Tři body veze Cvikov, který potvrdil roli favorita, když vyhrál na půdě Stráže nad Nisou. Dubnice nezvládla duel v Jablonném, domů si odvezla porážku 1:4. Ve výsledkové mizérii pokračuje Žandov, který doma dostal od Žibřidic šest branek. Doksy pak prohrály v Hodkovicích 1:3.

SLOVAN VESEC - FC KAMENICE 2:6 (0:3)

Branky: Jurák, Tichý - Vašíček 2, Spilka, Miklovič, Hruška, Štummer. R: Ďörď. ŽK: 1:1, 50 diváků.

Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice: „Kamenici drtí marodka a situace už začíná být hraniční. Do Vesce společně s početnou skupinou našich fandů dorazila jedenáctka zdravých hráčů. Nic víc trenér Najman momentálně nemá k dispozici. Do utkání jsme tedy šli s pokorou a odhodláním uhrát dobrý výsledek. Podařilo se nám skórovat hned v první minutě, kdy se prosadil Spilka a v sedmé přidal druhý gol Miklovič. Domácí hráli rychlý a kombinační fotbal, ale naráželi na naší kompaktní obranu. Těsně před přestávkou jsme přidali třetí branku Hruškou. Aktivní nástup domácích do druhého poločasu utnul brankou na 0:4 Vašíček. Pak bylo důležité, že kluci dokázali vždy rychle zareagovat na obdržené branky. Na 1:5 zvyšoval Vašíček a konečné skóre 2:6 uzavřel Jarda Štummer. Kluci zahráli fantasticky. To, že ve Vesci vyhrajeme takovým rozdílem, jsme nečekali. Ukazuje se, jak silný a vyrovnaný tým máme. Snad se nám už zranění vyhnou a o nikoho dalšího nepřijdeme.

TATRAN JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ - TJ DUBNICE 4:1 (3:1)

Branky: Černý 2, Fanta, Pavlas - R. Věchet. R: Čurda. ŽK: 1:1. ČK: Závodský (Dubnice), 100 diváků.

Rudolf Věchet, trenér TJ Dubnice: „Za zbytečnou porážku si můžeme sami. Polovina týmu předvedla obrovskou liknavost, jsem fakt n……! S takovým přístupem si můžeme jít zahrát za barákem kuličky. U mě se musí makat, zahrát si můžou hráči na tréninku. Mysleli jsme si, že se Jablonné porazí samo. Chtěli jsme hrát od půlky a na brejky. Jenže za šest minut dostaneme dva góly jako přes kopírák. Sice jsme pak snížili na 3:1, ale na obrat to nebylo. Někteří hráči předvedli absolutní neumění přijmout nebo zpracovat míč, nahrát, otočit se…Jsem prostě hodně zklamaný, musíme na tom do dalších zápasů zapracovat.“

STRÁŽ NAD NISOU - FK CVIKOV 0:2 (0:0)

Branky: Benc, Vávra. R: Řezníček. ŽK: 2:3. ČK: Petrus (Cvikov), 115 diváků.

Jan Záhorský, trenér FK Cvikov: „Hráli jsme s posledním týmem tabulky, přizpůsobili jsme se jejich hře. Bylo to takové mdlé. Naštěstí se nám podařilo v závěru vstřelit dvě slepené branky. Pak přišlo zbytečné vyloučení. Poslední dobou se potýkáme s rozhodčími, pískají prostě divně. Jsme pátí a já jsem spokojený. Hodně točíme se sestavou, do konce podzimní části ještě zbývají tři kola. Tak uvidíme, kolik toho ještě nasbíráme.“

SPARTAK ŽANDOV - SK ŽIBŘIDICE 1:6 (1:3)

Branky: Džudža - Kouba 3, vlastní Padrta, Broschinský, vlastní Štěpánek. R: Hrbáček. ŽK: 3:1. ČK: Vaníček, Pluhař (oba Žandov), 100 diváků.

Jan Studenovský, trenér Spartak Žandov: „Bylo to špatné. Sice jsme vedli, ale neumíme se přepnout tak, abychom hráli chytře takticky. Věděli jsme, že Žibřidice budou mít výškovou převahu. Přesto uděláme během pěti minut tři rohové kopy. Dle zápisu jsme si dali dva vlastní góly, za mě tam byly ale čtyři. Pereme se zraněními, navíc jsme teď dostali dvě červené karty. Ani nevím s čím pojedeme do Kamenice. Musíme ten podzim nějak dohrát, věřím v zimní přípravu. Je potřeba přivést nějaké hráče, takhle tu soutěž nezachráníme. Pro nás je dobře, že dole jsou další tři týmy, které jsou na tom podobně, jako my. Máme do konce podzimu těžký los, ale paradoxně se nám hraje lépe s kvalitnějšími týmy.“

SK HODKOVICE NAD MOHELKOU - TJ DOKSY 3:1 (3:0)

Branky: Janků 2, Bendák - Kočí. R: Plíva. ŽK: 0:1, 80 diváků.

Václav Bouška, trenér SK Hodkovice: „Máme sedm výher za sebou, jsme pěkně rozjetí, ale teď nás čekají tři těžké zápasy Rapid, Žibřidice a Kamenice a v těchto zápasech se teprve ukáže. První poločas byl super. Do druhého jsme prostřídali pět kluků, kteří tolik nehrají a už to fotbalově nebylo ono. Oba týmy měly šance, ale trefil se jen soupeř. Celkově jsme ale měli vývoj zápasu pod kontrolou.“