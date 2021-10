V západní skupině se opět měnil lídr. Na první místo poskočilo Rozstání, které ve šlágru kola přejelo nyní druhou Kamenici 6:1.Za vítěze dal hattrick Vojtěch Jarý, který hosty načal už ve 2. minutě. Další dvě trefy přidal Jakub Žoček.

„Nám se zápas dost povedl, navázali jsme na dobré výkony. Od Kamenice jsem čekal více,“ řekl ke šlágru trenér vítězů Roman Passian. Podle jeho slov se na jednoznačném výsledku podepsaly chybějící hráči na straně soupeře. „Pokud nebudou v plné síle, tak asi v popředí tabulky dlouho nezůstanou,“ dodal kouč Rozstání.

„Nezačali jsme dobře, domácí nás zatlačili a měli nespočet šancí. Nám se sice podařilo vyrovnat, ale před pauzou přišla laciní branka z trestného kopu. Po přestávce domácí dominovali. Stále nejsme kompletní. Na Rozstání to prostě nemohlo stačit. Domácí byli lepší díky své dynamice a důrazu v soubojích. K ničemu nás nepustili,“ přiznal Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice.

Stejně jako hit 12. kola sledovala nejvyšší návštěva víkendu, tedy 120 diváků, i zápas Hodkovice nad Mohelkou – Žibřidice, které hosté vyhráli 9:1 a jen o skóre jsou třetí za Kamenicí. Domácím patří ve vyrovnaném popředí tabulky čtvrtá příčka.

„Byl to zápas, kdy se všechno dařilo a všechno se povedlo. Ze začátku jsme dali rychlý gól, ale domácí byliaktivní, srovnali a nic nenasvědčovalo tomu, že ze zápasu bude taková kanonáda. Pomohli nám ale dva rychlé góly a oak už jsme se rozjeli a jak jsem říkal, dařilo se nám střelecky. Vyzdvihl bych nevšedních šest branek Jakuba Kouby,“ řekl žibřidický předseda Antonín Toločko, jehož tým ztrácí z třetí pozice na lídra jen dva body.

Stále se nedaří Žandovu, Spartak neudělal díru do světa ani na půdě Vesce, kde prohrál vysoko 1:7. „Je to pořád dokola, ani není co hodnotit. Jelo nás dvanáct, do základu jsem zase musel dát tři mladíky, půjčil jsem si i kluky z Bukoviny. Porážka je hodně krutá. Měli jsme dost šancí, ale nedáváme góly. Navíc v defenzivě kupíme obrovské chyby. V posledním podzimním kole hrajeme proti Stráži, to bude utkání o šest bodů. Opět opakuji, že prostě musíme posílit. Jinak to nemusí dopadnout dobře,“ řekl Jan Studenovský, smutný trenér Žandova.

S prázdnou se vrátily Doksy, které prohrály 2:0 na půdě Jablonného. „Zasloužené vítězství domácích, kteří byli výborní v útoku. Naší obraně to dělalo problémy. Po změně stran jsme to přeskupili a v poslední půl hodině tam byly i nějaké šance. Branku jsme ale nedali, přesto výsledek odpovídá dění na hřišti,“ přiznal Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Prapor českolipských týmů tak podržel Cvikov, který uhrál na půdě Hrádku B remízu 3:3.