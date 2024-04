Vypadá to, že ani na jaře je nic nezastaví. Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa B v západní…

„Byl to důležitý zápas. Snaha oběma týmům nechyběla, ale dobrý fotbal prostě chyběl. My jsme se dostali do mírného tlaku v závěru. Myslím si, že tři body jsou nakonec zasloužené, hráči měli větší vůli vyhrát,“ podotkl Karel Kapoun, předseda TJ Doksy.

„Hrozný fotbal z obou stran. Prostě divný zápas se šťastným koncem pro soupeře. Bylo to vyrovnané, moc šancí nebylo. Naopak tam bylo hodně nepřesností, nemělo to lad ani sklad. Nudný, remízový zápas, který jsme navíc prohráli,“ pravil Pavel Sehnal, nespokojený kouč Cvikova.

První jarní body slaví Staré Splavy, které doma porazily 2:1 nebezpečné Rovensko pod Troskami. „Soupeř je oproti podzimu daleko silnější, dobře jsme to věděli. Rovensko hrálo velmi dobrý fotbal. Bylo to bojovné a naše vítězství je vydřené. Už bylo znát, že se nám po viróze vrátili další hráči, ale zase se nám dva zranili. Tři body nás ale těší,“ řekl s úsměvem Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Co se děje s Mimoní? Sami hráči musí chtít zabrat, má jasno předseda

Na jaře se naopak trápí Lindava, která doma podlehla 1:2 Hodkovicím nad Mohelkou. Lindavští ve třech utkáních třikrát skórovali a zapsali jediný bod. „Jsem hodně zklamaný. Jak z posledního zápasu, tak celkově se vstupem do jarní části. Je to šílené. Proti Hodkovicím jsme mohli dát během čtvrt hodiny tři góly a bylo hotovo. V koncovce nás ale tlačí bota. Bohužel jsme dvakrát inkasovali po individuálních chybách jednoho hráče. Ve druhém poločase už nebyla síla na obrat,“ hlesl Lukáš Havlas, trenér Lindavy.

Body nepřivezla českolipská Lokomotiva, která prohrála v Hrádku s tamní rezervou 0:2.