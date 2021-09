Poprvé narazil stoprocentní Cvikov, který doma nestačil na silné Žibřidice. Výsledek? Jasná porážka 2:6, která se zrodila ve druhém poločase.

„První poločas byl vyrovnaný. Šance byly na obou stranách. Druhý poločas jsme nechytli začátek, kde jsme rychle dostali branku. Pak jsme po dvou hloupých chybách inkasovali další dva góly, které dali hosté po autovém vhazování. Ve druhém poločase jsme dojeli i na fakt, že jsme museli povolat některé hráče z našeho B týmu. Chtěl bych jim poděkovat, že vůbec dorazili a pomohl nám. V poslední minutě ještě nedal Michal Vávra pokutový kop,“ hodnotil utkání Eduard Coufal, fotbalista Cvikova.

Derby zápas se hrál v Dubnici, domácí nestačili na Kamenici a prohráli 2:3. Podruhé v řadě tak nebodovali.

„Nezvládli jsme to. Dokázali jsme otočit z 0:1 na 2:1. Jenže pak hostům obrovskou chybou darujeme vyrovnání. Navíc to byl gól do šatny. Mrzelo mě, že jsme se hostům nevyrovnali v bojovnosti, tvrdosti a nasazení. To podle mě rozhodlo. Vítěznou branku jsme hostům opět darovali hloupou chybou, když zbytečně faulujeme ve vápně a je z toho jasná penalta. Nutno dodat, že nám chyběli tři hráči základní sestavy,“ smutnil Rudolf Věchet, kouč Dubnice.

Fotbalisté Žandova předvedli pořádný výbuch. Ve Vratislavicích uhráli remízový poločas, aby v tom druhém totálně vyklidili hřiště a nechali si nasázet osm fíků. Žandov nakonec prohrál ostudně 1:9…

„Ve druhé půlce tam byl jen jeden tým. Věděli jsme, že domácí mají své dva kanonýry. Jeden z nich ani nehrál, druhý nám dal šest branek…Úplně jsme se rozsypali, bylo mi líto našeho brankáře. No, byl to zápas blbec, to se někdy stává. Snad se to nebude opakovat,“ kroutil hlavou Jan Studenovský, trenér žandovského Spartaku.

Na první bod stále čekají Doksy. Opět sehrály, co se týče výsledku, vyrovnaný duel, přesto podlehly libereckém Rapidu 3:4. Nepomohl hattrick Vaňátka, ale ani fakt, že 20 minut před koncem vedly Doksy 3:2…