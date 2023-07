Pane trenére, ohlédněme se za poslední sezonou, kdy jste sbírali v krajském přeboru jednu porážku za druhou.

Bylo to těžké hlavně po psychické stránce. Museli jsme kluky motivovat, aby to vydrželi až do konce. Věděli jsme, jaké jsou naše možnosti. Nakonec jsme to dohráli v klidu, v závěru tam byl pěkný zápas proti Stráži, kdy jsme remizovali 3:3. Neměl jsem velké problémy s docházkou, kluci to odehráli poctivě.

Pro vás to byl první půl rok v roli trenéra dospělého týmu. Jak jste to zvládl?

Já jsem předtím trénoval patnáct let mládež. V Mimoni jsem vedl kluky od přípravky až po dorost. Pak jsem si potřeboval dát pauzu, chtěl jsem taky nasbírat plusové body u manželky. Teď jsem je zase postupně ztratil (smích). Mám skvělou manželku, s jinou bych nemohl trénovat. Trénovat krajský přebor dospělých byl velkým skokem. Je to kvalitní soutěž. Musím se přiznat, že mi pomohl fakt, že jsem přitáhl Karla Moce, který mi hodně pomohl. Ze začátku jsem byl vykulený, teď už je to lepší, ale rozhodně nejsem nějaký trenérský přeborník. Ten skok od mládeže byl opravdu velký.

Začali jste už s letní přípravou na nový ročník I.A třídy?

Začali jsme minulý týden, trénujeme úterý a čtvrtek. Měl jsem na tréninku deset a pak patnáct lidí. Zapojili jsme i dva dorostence. Chtěli jsme vyjet na soustředění, ale nakonec to od čtvrtka 27. července uděláme v domácích podmínkách. V rámci toho všeho sehrajeme dva přáteláky proti Lokotce a Starým Splavům. Poslední přátelák bude 5. srpna proti Novému Boru.

Udály se nějaké změny ve vašem hráčském kádru?

Odešel David Volejník do Stráže pod Ralskem. Je to škoda, jaro odehrál perfektně. Ale na druhou stranu má na krajský přebor. Z Brniště jsme získali Míru Kosinu, měl by přinést kvalitu do středu zálohy. Pak tam ještě máme někoho v jednání. Řešili jsme Dominika Černého, ale prý má natažené vazy v kotníku. Jinak ten kádr zůstal vlastně stejný.

Co očekáváte od I.A třídy?

Těžko říct. Je tam Studenec, který nás naposledy doma vysoko porazil. Podle mě bude hrát nahoře. Nováčkem je například Mšeno, to bude asi taky vysoko. Musím se ale přiznat, že jsem naše soupeře moc nestudoval. Vždy mě zajímaly okolní týmy, nebo derby. Tady máme ale smůlu. Soutěž bude kvalitní. Líbilo by se mi skončit do šestého místa, ale s tím budeme mít problémy. Těžko říct, kde jsou naše limity. Mimoň postupovala do kraje snad z desátého místa, hodně jí vytáhl střelec David Řehák.

Kam se vůbec David Řehák poděl?

Když jsem v zimě přišel k týmu, tak se bohužel nezapojil do přípravy. Na první mistrák proti Skalici chtěl jet, říkal, že klidně půjde na lavičku. Ale mě to přišlo nefér vůči klukům, kteří přípravu absolvovali. Tak jsem mu navrhl, aby šel třeba za naše béčko, že si pak promluvíme. David ale nakonec odešel do Jablonného. Ale rozloučili jsme se v dobrém. My hrajeme s odchovanci, vrátili se i kluci, co tady dříve působili a pak skončili.

Určitě si přejete, aby jste si s týmem užil více výher, viďte?

Samozřejmě bychom chtěli vyhrávat, kvůli tomu sportujeme. Pokud prohrajeme hloupě 1:2, nebudeme z toho dělat vědu. Ale když jsme dostali debakly od Velkých Hamrů nebo Pěnčína, tak nás to prostě nebavilo.

Co říkáte vůbec na to, že z krajského přeboru nikdo nechtěl postoupit do divize?

Je to asi mix všeho. Třeba financí. Divize už stojí nějakou to kačku navíc. Navíc je i kvalitnější, týmy by asi musely přivést posily. Je škoda, že to odmítl Pěnčín a třeba béčko Hamrů ani postoupit nemůže. Dokonce volali ze svazu, jestli bychom tu divizi nechtěli. To pak ztrácí smysl soutěživosti, je to pak trochu divné.