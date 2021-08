SOKOL PĚNČÍN – MIMOŇ 7:0 (4:0)

Branky: Bárta 2, Vít 2, vlastní Pobuda, Schmeiler, Škréta. R: Linhart. ŽK: 3:1. ČK: Matušek (M), 125 diváků.

Jako na houpačce. To jsou zatím výkony Mimoně v nové sezóně. Dva venkovní výjezdy skončily neslavně. Teď z toho byl debakl 0:7.

Zdeněk Pekař, fotbalista Mimoně: „Já jsem se ve 20. minutě zranil a musel jsem střídat. Každopádně to byl z naší strany jednoznačně nezvládnutý zápas. Prohráli jsme si to sami tím, že jsme přistoupili na hru domácích. Ale to, co převedl hlavní sudí, jsem dlouho neviděl. Tak špatně a uboze vedený zápas z jeho strany a k tomu jeho debilní komentáře, prostě nebylo hodné ani nejnižší soutěži. Přesně tohle mě utvrdilo v tom, že by mělo být každé utkání natáčeno a zpětně hodnoceno.“

BĚLÁ – LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA 6:3 (4:1)

Branky: Vácha 2, Kázmer 2, Šmíd, Liška - Zeman 2, Lupšák. R: Kalaš. ŽK: 1:0. ČK: Česenek (Čes. Lípa), 120 diváků.

Dát tři branky a nebodovat? To je průšvih! Moc dobře to ví českolipská Lokomotiva, která ztratila i třetí utkání v sezoně a marně tak čeká na premiérový bod v krajské I.A třídě.

Tomáš Fišer, jednatel Lokomotiva Česká Lípa: „Rozhodla kvalita domácích, my jsme nastoupili v kombinované sestavě. Museli jsme nasadit několik dorostenců. Pro ně to byl velký skok. Hoříme v defenzivě, směrem do útoku to špatné není. Obrana nám ale nefunguje. Je potřeba zlepšit zadní řady, to je alfa a omega úspěchu. Máme trochu problémy s tím, že v defenzivě točíme hráče, není tam stabilní sestava. Je to kámen úrazu.“