První přípravný zápas po skončení preventivní karantény fotbalisté Arsenalu Česká Lípa zvládli. Nastoupili proti Chrastavě a o své výhře rozhodli už v prvním poločase.

Fotbal, archivní fotografie. | Foto: Deník

V sedmé mnutě se hostující celek propracoval do velké šance, ale po centru Štěpána Hodače pálil do břevna Lukáš Mikysa. Aktivně hrající Hodač se do další příležitosti propracoval sám a v desáté minutě hlavičkou překonal brankáře soupeře. Druhý gól Arsenalu vstřelil Vacek.