Tohle byla jasná záležitost. Oslabený tým Stráže pod Ralskem na hřišti Hrádku nad Nisou nepřekvapil. Aktuálně vedoucí celek krajského přeboru vyhrál vysoko a zaslouženě 8:1.

Těžký faul Šimona Kavana na Davida Volejníka, který rozhodčí nepotrestali žádnou kartou. | Video: TVcom/FK Stráž pod Ralskem

„Domácí jsou v pohodě, jedou na vítězné vlně a hrají pohledný dynamický fotbal. Při stavu naší marodky, kdy jsme k utkání odjeli pouze s třináct hráči, byly předzápasové karty s takovým soupeřem rozdány jasně. Od úvodních minut se do nás hrádečtí zakousli a hned ve druhé minutě šli do vedení,“ kroutil hlavou Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

„Za mě to bylo nejpovedenější utkání podzimu. Soupeř kromě gólu prakticky nic neměl, my jsme naopak mohli dát daleko více branek. Vyhovoval nám fakt, že soupeř chtěl hrát fotbal. Dostávali jsme se díky tomu do přečíslení, vytvářeli si gólové příležitosti a proměňovali je,“ hodnotil utkání Ondřej Holeček, předseda FK Hrádek nad Nisou.

Hrádek je po deseti zápasech na čele krajského přeboru, když devět zápasů vyhrál a jednou remizoval. Má stejnou bodovou bilanci jako druhý FC Pěnčín. „Každou sezonu jdeme nahoru, zatím je to na očekávání. Ale máme špatnou zkušenost z jarní části sezony, nechceme to zakřiknout. Minule jsme postup do divize nevzali, jelikož jsme přebor nevyhráli. Pokud by se situace opakovala, tak bychom to asi vzali. Pro naše hráče, kteří rostou, by to bylo dobré," uvedl Holeček.

Více než o samotném výsledku se po zápase mluvilo o situaci, která přišla v 26. minutě. Domácí Šimon Kavan hrubě vletěl do Davida Volejníka ze Stráže. Přišel úder do oblasti hlavy a krku, navíc ve chvíli, kdy Volejník dávno neměl míč u nohy.

Hlavní rozhodčí Vojtěch Třešňák odpískal faul s menší prodlevou. K údivu všech ale Šimon Kavan nedostal ani žlutou kartu. „Upřímně říkám, že jsem to ještě neviděl. Ale to mi taky říkali ostatní, tak to měla být červená karta,“ přiznal Holeček.

„To byl prostě zákrok, za který by měla být stopka tak na deset zápasů. Nechápu, ze to nikdo z třech rozhodčí neviděl. Horší, než dát někdo někomu pěsti, protože zezadu loktem do temene ránu nečekáte. David skončil na pohotovosti, snad je vše v pořádku,“ podotkl Jan Mitáč, kapitán Stráže pod Ralskem.

„Tohle mohlo otočit kormidlem zápasu na úplně opačnou stranu. Smyslů zbavený Šimon Kavan brutálním zákrokem, jenž patří spíše do klece MMA a hraničí s vystavením žádanky na posouzení svéprávnosti, skolil bez míče loktem zezadu úderem na hlavu Volejníka, jež musel být několik minut ošetřován, střídán a po zápase stále otřesený zamířil do českolipské nemocnice! Trojice rozhodčích Třešňák, Jirák, Trojan nepochopitelně a ochotně likvidační zákrok přehlédla a domácímu „hrdinovi“ Kavanovi neudělila jasnou červenou kartu,“ zlobil se Karel Knejzlík.